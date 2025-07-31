برشلونة يراقب مهاجما لتعويض ليفاندوفسكي

وذكرت صحيفة " " أن برشلونة مهتم بتدعيم خطه الهجومي إذا غاب ، ويعد البديل المحتمل هو المهاجم .وأوردت " ديبورتيفو" خطة افتراضية للتعاقد مع جاكسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سيقضي موسما إلى جانب ليفاندوفسكي حال استمراره في برشلونة، ليتعلم منه ويتأقلم مع أسلوبه في اللعب قبل أن يتسلم مفاتيح الهجوم في بداية الموسم التالي.ورغم أن هذه الفرضية تبدو بعيدة المنال، إلا أن اسم جاكسون له وزن داخل دوائر القرار في " "، خاصة أنه سبق أن لعب في " " رفقة فريق .ومن جهة أخرى، صرح ، رئيس ، أن النادي لا يتوقع إبرام صفقات جديدة في هذا الصيف.ويبلغ جاكسون 24 عاما، وقد تألق في الموسم الماضي تحت قيادة ، وشارك أيضا بشكل منتظم مع بعد انتقاله من فياريال، لكن اللاعب يشعر أنه لم يعد له مكان في الخط الهجومي لـ" "، ويبحث عن مخرج، وفقا لما نقلته "موندو ديبورتيفو".