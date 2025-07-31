بقرار مثير.. الجماهير البرازيلية مهددة بالغياب عن مونديال 2026

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين والبرازيل، في الوقت الراهن، توترات كبيرة.ويرفض الرئيس الأمريكي منح الجماهير البرازيلية تأشيرات بسبب قاعدة جديدة مثيرة للجدل.ووفقا لشبكة "سي إن إن"، يدرس حجب منح تأشيرات للبرازيليين، حتى في أثناء فترة إقامة .وأشار التقرير إلى أن أعضاء البرازيليين واجهوا قواعد للحصول على تأشيرة أكثر صرامة خلال زيارتهم إلى الأسبوع الماضي، مع بدء تطبيق القيود.وتم منح السياسيين المسافرين تأشيرات أكثر تقييدا من المعتاد، من حيث عدد الأيام المسموح لهم بالبقاء فيها داخل الولايات المتحدة.وفي يونيو الماضي، حظر على المواطنين الإيرانيين دخول البلاد بسب مخاطر أمنية، وهو ما يهدد أيضا بالتأثير على كأس العالم.لكن هذه القاعدة لن يتم تطبيقها على الرياضيين أو المدربين المشاركين في المنافسات الدولية، مثل كأس العالم أو .وتم استثناء الإيرانيين الذين يحملون إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة بما في ذلك حاملو البطاقة "غرين كارد"، كما أن المواطنين المزدوجي الجنسية تم استثناؤهم من هذا الحظر.ولم يعلق "فيفا" على هذا الأمر، لكن حرص في الأسابيع الأخيرة على الظهور بأنه مقرب من ترامب.وعادة ما كان يتم تصوير إنفانتينو وترامب معا خلال بطولة في الصيف، والتي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.وفي أبريل الماضي، أعلن ترامب أن السلع البرازيلية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع لتعريفة جمركية بنسبة 10%، وهي أدنى نسبة أساسية تطبق على معظم الدول.لكن، وبعد مرور ما يقرب من 4 أشهر، ارتفعت النسبة إلى 50%، مما يعني أن أصبحت تواجه واحدة من أعلى نسب الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة في العالم.