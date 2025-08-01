أول تعليق من فينيسيوس حول انباء رحيله عن ريال مدريد

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين الجناح البرازيلي والدوري السعودي، خاصة في ظل عدم نجاح في التوصل لاتفاق معه بشأن تجديد عقده.وخلال تصريحات لصحيفة آس، قال الدولي البرازيلي "اللعب بهذا المستوى لأكبر ناد في العالم ولمنتخب بلاده، لا زال يبدو كالحلم".وأضاف "أعلم أن مشواري يلهم آخرين، خاصة الأطفال القادمين من حيث جئت، وأدرك أن القصة تحفز بعض الأشخاص على مطاردة أحلامهم الخاصة، وهذا يعني لي كل شيء".واستطرد "لقد حققت الكثير بالفعل، لكن أحلامي بعيدة عن الانتهاء، فأنا أريد الفوز بالمزيد من الألقاب مع النادي، وكذلك في أكثر البطولات أهمية مع منتخب ".ونوه "أريد مواصلة إلهام الجيل القادم للإيمان بأنفسهم.. حلمي الأكبر هو ترك إرث يتجاوز حدود كرة القدم، خاصة مع العمل الذي أقوم به عبر مؤسستي التي أهدف بها لتحسين نظام التعليم في البرازيل".