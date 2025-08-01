رسميا.. لاعب سان جيرمان ينتقل إلى الدوري التركي

وكان سكرينيار قد أعير، في يناير/كانون ثان الماضي، من إلى .وسيحصل اللاعب الدولي، البالغ من العمر 30 عامًا، على راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو (ما يعادل 9.14 مليون دولار)، وفقًا لما أعلنه فنربخشة، دون الكشف عن قيمة صفقة الانتقال.ومع ذلك، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن قيمة الصفقة بلغت 10 ملايين يورو.وفي سياق متصل، أعلن أمس الخميس ضم الظهير الأيمن ، ، الذي انتهى عقده مع وولفرهامبتون الإنجليزي هذا الصيف.