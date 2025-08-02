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هل ينجح البلوشي في بناء فريق أحلام الطلبة بمعايير صارمة وطموحات عالية؟

رياضة

2025-08-02 | 05:24
هل ينجح البلوشي في بناء فريق أحلام الطلبة بمعايير صارمة وطموحات عالية؟
133 شوهد

السومرية نيوز - رياضة

حدد طلال البلوشي مدرب فريق الطلبة شروطه للاعبين، من أجل اللعب في تشكيلة فريق "الأنيق" الأساسية في الموسم المقبل من دوري نجوم العراق 2025-26.

وقدم "الأنيق" مدربه القطري لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي أمس الأول الخميس، إذ تحدث المدرب عن طموحاته مع الفريق، مشددًا على أهمية الدعم الجماهيري.

وقاد المدرب طلال البلوشي مساء يوم أمس أول وحدة تدريبية لفريق الطلبة، استعدادًا للموسم الجديد في العاصمة بغداد، وبحضور عدد من لاعبي الفريق ومن بينهم اللاعبون الجدد الذين وقعوا على عقودهم مؤخرًا، حيث حضروا إلى التدريبات رغم حرارة الطقس، خصوصًا وأن الجميع لديهم طموحات كبيرة بتقديم مستويات تشفع لهم في اللعب تحت قيادة المدرب القطري، بحسب winwin.

تحدث المدرب القطري وقبل انطلاق الوحدة التدريبية الأولى، مطولًا إلى اللاعبين وعن أمنياته وطموحاته للموسم الجديد، حيث أبلغهم بانه قبل أن يكون مدربهم فهو سيكون بمثابة الأخ لهم داخل الملعب وخارجه، إذ أبلغهم بأن بابه مفتوح للجميع، وأي لاعب بحاجة إلى استشارة أو نصيحة فإنه سيكون جاهزًا لذلك، إذ يرغب المدرب بأن يبني علاقة طيبة مع الجميع منذ اليوم الأول بالفريق.

طلال البلوشي للاعبيه: حظوظ الجميع متساوية في الأنيق
وأكد المدرب بأن حظوظ جميع اللاعبين متساوية، ومن سيقدم مستويات كبيرة هو من سيلعب بشكل أساسي مع الأنيق، لهذا طلب من الجميع الالتزام بالتدريبات والتوجيهات التي تصدر منه، لأن المهمة لن تكون سهلة، وهي تتطلب العمل المضاعف من قبل الجميع، خصوصًا وأن الأندية الكبرى في دوري نجوم العراق مثل الزوراء والشرطة، ستنافس بقوة على اللقب بتعاقداتها الكبيرة.

وإدارة الطلبة مستمرة في إبرام المزيد من الصفقات للمدرب القطري، إذ سبق وأن طالب بضم اللاعب أمجد عطوان من فريق زاخو، وبالفعل أجريت المحادثات ومن المؤمل أن يتم التوصل إلى اتفاق حاسم قريبًا، لكن اللاعب طلب مهلة للتفكير قبل اتخاذ القرار، وفي ذات الوقت تركز الإدارة على صفقات أخرى لترميم الصفوف وتعويض اللاعبين الذين غادروا الأنيق بالانتقالات الصيفية.
 
وكان فريق الطلبة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بدوري نجوم العراق، بعدما حصد 63 نقطة بقيادة المدرب باسم قاسم، إذ ضمن الأنيق المشاركة بكأس السوبر العراقي.

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