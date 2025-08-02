غوارديولا يواجه ازمة جديدة قبل انطلاق الموسم.. ما علاقة زوجته ؟

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن إجراءات الانفصال بين الطرفين دخلت مرحلتها النهائية، وقد يتم الإعلان عنها رسمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأفادت الصحافيتان الإسبانيتان لورا فا ولورينا ، اللتان كانتا أول من كشف عن انفصال الثنائي في كانون الثاني/يناير الماضي، بأن العلاقة انتهت بالكامل، وأن الطلاق بات قريباً.وقالت فاسكيز: "تحولت العلاقة من ودية إلى رسمية فقط. لا يوجد توتر مباشر، لكن الانفصال وصل إلى مرحلة متقدمة، ولا طريق للعودة".وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور في حياة الشخصية يتزامن مع أسوأ فترة مرّ بها فنياً منذ توليه تدريب ، وسط مخاوف من أن تؤثر الاضطرابات العائلية على تحضيرات الفريق للموسم الجديد.وبدأ سيتي استعداداه لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد مشاركته المتأخرة في بطولة ، والتي أقيمت في .