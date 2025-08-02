شهر واحد على إغلاق الميركاتو: "لا ليغا" على وشك فقدان بريقها

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مع بقاء شهر واحد على إغلاق نافذة الانتقالات لصيف العام 2025، يبدو أن تتجه إلى فقدان المزيد من سمعتها وقيمتها السوقية، بسبب ضعف القدرة الشرائية لأنديتها وقيمة الصفقات التي تمت حتى الآن، مع تزايد عدد صفقات الإعارة بشكل لافت في الميركاتو الصيفي الحالي.





وتصل هذه الخسارة في القيمة السوقية إلى 300 مليون يورو، بعد استثناء الأندية العملاقة الثلاثة في (ريال ، برشلونة وأتلتيكو مدريد)، وهي الأندية الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الصيفي الحالي.



سوسييداد وفالنسيا الأكثر تأثرًا

فريق كان الأكثر تأثرًا، بعدما انخفضت القيمة السوقية له بنحو 60 مليون يورو، ويعود ذلك بشكل أساسي بسبب بيعه للاعبه زوبيميندي إلى ، مقابل 70 مليون يورو، وبشكل عام بلغت قيمة اللاعبين المغادرين للفريق الباسكي 82 مليون يورو، فيما بلغت القيمة السوقية للاعبين القادمين للفريق نحو 24 مليون يورو فقط.



ومن جهة ثانية، خسر الكثير من قيمته الإجمالية وتحديدًا (77.6 مليون يورو)، بعد رحيل عدد من شبانه الموهوبين وفي مقدمتهم اللاعب موسكيرا الذي انتقل إلى أرسنال مقابل 15 مليون يورو، علمًا أن قيمته السوقية تبلغ 30 مليونًا بحسب آخر البيانات الصادرة في شهر يونيو/ حزيران الفائت.



وبشكل عام، بلغت قيمة اللاعبين الذين غادروا فريق الخفافيش نحو 99 مليون يورو، في حين أن قيمة اللاعبين الجدد القادمين للفريق لا تزيد قيمتهم في سوق الانتقالات عن 24 مليونًا. القيمة الإجمالية لصفقات الأندية لهذا الموسم شهدت انخفاضًا بنحو 160 مليون يورو، وذلك بسبب موجة من الانتقالات التي شهدت مغادرة عديد اللاعبين لبطولة .وتصل هذه الخسارة في القيمة السوقية إلى 300 مليون يورو، بعد استثناء الأندية العملاقة الثلاثة في (ريال ، برشلونة وأتلتيكو مدريد)، وهي الأندية الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الصيفي الحالي.سوسييداد وفالنسيا الأكثر تأثرًافريق كان الأكثر تأثرًا، بعدما انخفضت القيمة السوقية له بنحو 60 مليون يورو، ويعود ذلك بشكل أساسي بسبب بيعه للاعبه زوبيميندي إلى ، مقابل 70 مليون يورو، وبشكل عام بلغت قيمة اللاعبين المغادرين للفريق الباسكي 82 مليون يورو، فيما بلغت القيمة السوقية للاعبين القادمين للفريق نحو 24 مليون يورو فقط.ومن جهة ثانية، خسر الكثير من قيمته الإجمالية وتحديدًا (77.6 مليون يورو)، بعد رحيل عدد من شبانه الموهوبين وفي مقدمتهم اللاعب موسكيرا الذي انتقل إلى أرسنال مقابل 15 مليون يورو، علمًا أن قيمته السوقية تبلغ 30 مليونًا بحسب آخر البيانات الصادرة في شهر يونيو/ حزيران الفائت.وبشكل عام، بلغت قيمة اللاعبين الذين غادروا فريق الخفافيش نحو 99 مليون يورو، في حين أن قيمة اللاعبين الجدد القادمين للفريق لا تزيد قيمتهم في سوق الانتقالات عن 24 مليونًا.

لكن الصورة لا تبدو قاتمة بالنسبة للجميع، إذ نجح برشلونة في استثمار صيف العام 2025 حتى الآن بشكل مثالي، بعدما ارتفعت القيمة السوقية للاعبيه بشكل عام بنسبة 107 ملايين يورو، مستفيدًا من وصول الحارس خوان غارسيا، وكذلك اللاعب الإنجليزي الذي تبلغ قيمته حاليًّا 50 مليون يورو في سوق الانتقالات.



من جهة ثانية، قفزت القيمة السوقية لفريق بنحو 63 مليون يورو، بفضل التعاقدات الستة التي أبرمها في الصيف الحالي، بما فيها التعاقد مع باينا وآلمادا.



أما فقد كان الرابح الأكبر بين أندية الليغا الإسبانية، بعدما ارتفعت القيمة السوقية لإجمالي لاعبيه في الموسم المقبل بنحو 180 مليون يورو، وذلك بفضل التعاقدات أجراها من قبيل التعاقد مع الإسباني هويسين بـ62 مليون يورو، وألفارو كايراس (50 مليونًا) والأرجنتيني ماستانتونو بـ45 مليون يورو.



بالمقابل، فقد خسر عددًا من لاعبيه الذين لا تزيد قيمتهم السوقية حاليًّا عن 12 مليون يورو، وفي مقدمتهم بقيمة سوقية تبلغ (4 ملايين يورو) ولوكاس فاسكويز (3 ملايين يورو).