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بضربه البرق.. إصابة لاعب كرة قدم بجروح خطيرة
رياضة
2025-08-02 | 08:38
140 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أفادت وسائل إعلام تشيكية بأن مجموعة من المراهقين ضربهم برق خلال تدريب كرة قدم في مدينة أوبافا التشيكية عصر الجمعة، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح خطيرة.
وتكبد سبعة مراهقين آخرين وبالغ جروحا طفيفة ويتلقون العلاج في المستشفى.
وقالت متحدثة باسم أجهزة الطوارئ لوكالة أنباء التشيك (سي تي كيه) إن "المراهق المصاب بشدة أصيب بسكتة قلبية وحروق في مناطق متعددة في جسمه".
وقدم المسعفون الإسعافات الأولية في موقع الحادث قبل أن يُنقل جوا إلى مستشفى في أوسترافا.
وأضافت المتحدثة أن حالته "حرجة للغاية ولكن مستقرة"، ولا يوجد أي من المصابين الآخرين في وضع يهدد الحياة.
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