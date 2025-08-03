نادي الطلبة يحسم ملف المحترفين الأجانب ويستعد لانطلاقة نارية بقيادة البلوشي

وقال مصدر مطلع في ، إنَّ "لجنة اختيار اللاعبين في إدارة الطلبة شرعت في اتخاذ قراراتها بشأن ملفات المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الطاقم الفني الجديد بقيادة البلوشي ومساعده الكرواتي ايكور بوفافيش، بعد إجراء تقييم شامل لأدائهم الفردي، وقدرتهم على تنفيذ الخطط التكتيكية بمرونة، لاسيما أثناء تغيّرات نسق المباريات".وأشار المصدر إلى أنَّ " في النادي أتم إجراءات إصدار سمات الدخول للاعبين الأجانب الجدد، الذين من المتوقع التحاقهم بصفوف الفريق بعد العاشر من الشهر المقبل"، مبينًا أنَّ " تعمل بكل طاقتها من أجل تهيئة الأرضية المثلى للمدرب الجديد وتحقيق النتائج المرجوة، من بينها التتويج بلقب لهذا الموسم، إلى جانب الاستمرار بتجديد عقود اللاعبين المحليين الذين أبدوا وفاءهم للألوان الزرقاء".وفي سياق متصل، أوضح أنَّ "الفريق الكروي استأنف تدريباته بإقامة وحدة تدريبية خفيفة على ملعب البرج في ، وذلك ضمن التحضيرات لبطولة السوبر المرتقبة، والتي من المؤمل إقامتها في خلال العشرين من الشهر المقبل”، مضيفًا أنَّ "البطولة ستكون فرصة مثالية لاختبار قدرات اللاعبين الجدد والوقوف على مستوياتهم البدنية والفنية".وختم المصدر حديثه بالإشارة إلى أنَّ "وتيرة التحضيرات ستشهد تصاعدًا تدريجيًا في الأيام المقبلة لرفع الجاهزية البدنية والذهنية للفريق، خاصة بعد فترة التوقف التي أعقبت نهاية الموسم الكروي السابق".