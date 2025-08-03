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"ضربة قاسية": ميسي يُصاب في مباراة نيكاكسا.. هل يغيب الأسطورة عن إنتر ميامي؟
رياضة
2025-08-03 | 05:04
151 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تلقت جماهير
إنتر ميامي
الأمريكي صدمة غير متوقعة، عقب تعرض
الأسطورة
الأرجنتينية
ليونيل ميسي
إلى إصابة عضلية أجبرته على مغادرة أرضية الملعب في مواجهة فريقه أمام نيكاكسا ببطولة كأس الدوريات.
لم يدم ظهور
ميسي
في المباراة طويلًا، بعد أن عانى من إصابة عضلية أجبرته على الخروج من الملعب عند الدقيقة 11، تاركًا موقعه لصالح مواطنه الأرجنتيني فيديريكو ريدوندو، وسط صدمة سيطرت على الجماهير التي كانت تمني النفس بمشاهدة "البرغوث" لدقائق أطول في المباراة.
شوهد
ليونيل ميسي
وهو يسقط على أرضية الملعب، قبل أن يطلب الخروج لمعاناته من مشاكل عضلية، بانتظار المزيد من التفاصيل حينما يخضع
الأسطورة
الأرجنتينية للفحوص الطبية اللازمة.
يأتي ذلك، بعد التألق الكبير الذي عاشه
ليونيل
ميسي مع
إنتر ميامي
في الفوز الذي حققه الفريق بنتيجة 2-1 على أطلس، حيث تمكن "البرغوث" من صناعة الهدفين في المباراة الأولى التي خاضها فريقه في كأس الدوريات.
ليونيل ميسي يتعرض للإصابة
لم يدم انتظار إنتر
ميامي
طويلًا بعد خروج ميسي مصابًا، لينجح الفريق الأمريكي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 12 عبر الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا، لكن توماس بادالوني نجح في إدراك التعادل للمنافس عند الدقيقة 33.
وجد إنتر ميامي نفسه في موقف محرج بعد أن تلقت شباكه الهدف الثاني عبر ريكاردو ساول مونريال في الدقيقة 81، لكن المخضرم
جوردي ألبا
نجح في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+2، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح إنتر ميامي 5-4.
وجاءت إصابة ميسي بعد ضغط المباريات التي عاشها إنتر ميامي في الفترة الماضية، حيث خاض الفريق الأمريكي 9 مباريات في مختلف المنافسات التي يشارك بها خلال 35 يومًا، أبرزها
الدوري الأمريكي
، وكأس العالم للأندية التي ودعها الفريق من الدور الثاني على يد
باريس سان جيرمان
4-0.
ماسكيرانو يحدد طبيعة إصابة ميسي
وعقب المباراة، أدلى
خافيير ماسكيرانو
، مدرب إنتر ميامي، بتصريحات أوضح من خلالها طبيعة إصابة نجمه الأرجنتيني بقوله: "شعر بآلام في عضلات أوتار الركبة، لكننا لن نستطيع تحديد حجم ودرجة الإصابة إلا صباح الغد"، وأضاف: "بالتأكيد يعاني من شيء. قد لا يكون الأمر خطيرًا لأنه لم يكن يتألم بشكل كبير، ولكنه شعر بآلام".
وأبدى المدرب غضبه من أداء التحكيم في المباراة، بقوله: "أحرزنا هدف التقدم رغم إصابة ميسي، ثم جاءت مخالفة ليست مخالفة أصلًا، وبسبب ذلك تلقينا ضربة كان من الممكن أن تغير مجرى اللقاء وربما تحرمنا من التأهل".
وتابع انتقاده للتحكيم بقوله: "ما حدث غير مفهوم، لم يذهب الحكم إلى الـVAR لمراجعة الحالة. على الأقل قم بتبرير القرار واذهب إلى الـVAR. لا أحب الحديث كثيرًا عن الحكام، لكن أيضًا لن أسمح بأن يدوسوا على رؤوسنا".
جدير بالذكر أن معلومات صحفية سابقة، تحدثت عن استعداد ميسي لتمديد عقده مع إنتر ميامي الذي ينتهي في اليوم الأخير من العام الجاري 2025، وذلك لثلاث سنوات قادمة، ما يمهد لاعتزاله كرة القدم بصورة نهائية في الملاعب الأمريكية.
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كأس العالم للأندية
خافيير ماسكيرانو
باريس سان جيرمان
الدوري الأمريكي
السومرية نيوز
ليونيل ميسي
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جوردي ألبا
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