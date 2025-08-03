Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"ضربة قاسية": ميسي يُصاب في مباراة نيكاكسا.. هل يغيب الأسطورة عن إنتر ميامي؟

رياضة

2025-08-03 | 05:04
&quot;ضربة قاسية&quot;: ميسي يُصاب في مباراة نيكاكسا.. هل يغيب الأسطورة عن إنتر ميامي؟
151 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تلقت جماهير إنتر ميامي الأمريكي صدمة غير متوقعة، عقب تعرض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى إصابة عضلية أجبرته على مغادرة أرضية الملعب في مواجهة فريقه أمام نيكاكسا ببطولة كأس الدوريات.

لم يدم ظهور ميسي في المباراة طويلًا، بعد أن عانى من إصابة عضلية أجبرته على الخروج من الملعب عند الدقيقة 11، تاركًا موقعه لصالح مواطنه الأرجنتيني فيديريكو ريدوندو، وسط صدمة سيطرت على الجماهير التي كانت تمني النفس بمشاهدة "البرغوث" لدقائق أطول في المباراة.

شوهد ليونيل ميسي وهو يسقط على أرضية الملعب، قبل أن يطلب الخروج لمعاناته من مشاكل عضلية، بانتظار المزيد من التفاصيل حينما يخضع الأسطورة الأرجنتينية للفحوص الطبية اللازمة.

يأتي ذلك، بعد التألق الكبير الذي عاشه ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الفوز الذي حققه الفريق بنتيجة 2-1 على أطلس، حيث تمكن "البرغوث" من صناعة الهدفين في المباراة الأولى التي خاضها فريقه في كأس الدوريات.

ليونيل ميسي يتعرض للإصابة
لم يدم انتظار إنتر ميامي طويلًا بعد خروج ميسي مصابًا، لينجح الفريق الأمريكي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 12 عبر الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا، لكن توماس بادالوني نجح في إدراك التعادل للمنافس عند الدقيقة 33.

وجد إنتر ميامي نفسه في موقف محرج بعد أن تلقت شباكه الهدف الثاني عبر ريكاردو ساول مونريال في الدقيقة 81، لكن المخضرم جوردي ألبا نجح في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+2، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح إنتر ميامي 5-4.
 
وجاءت إصابة ميسي بعد ضغط المباريات التي عاشها إنتر ميامي في الفترة الماضية، حيث خاض الفريق الأمريكي 9 مباريات في مختلف المنافسات التي يشارك بها خلال 35 يومًا، أبرزها الدوري الأمريكي، وكأس العالم للأندية التي ودعها الفريق من الدور الثاني على يد باريس سان جيرمان 4-0.

ماسكيرانو يحدد طبيعة إصابة ميسي
وعقب المباراة، أدلى خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، بتصريحات أوضح من خلالها طبيعة إصابة نجمه الأرجنتيني بقوله: "شعر بآلام في عضلات أوتار الركبة، لكننا لن نستطيع تحديد حجم ودرجة الإصابة إلا صباح الغد"، وأضاف: "بالتأكيد يعاني من شيء. قد لا يكون الأمر خطيرًا لأنه لم يكن يتألم بشكل كبير، ولكنه شعر بآلام".

وأبدى المدرب غضبه من أداء التحكيم في المباراة، بقوله: "أحرزنا هدف التقدم رغم إصابة ميسي، ثم جاءت مخالفة ليست مخالفة أصلًا، وبسبب ذلك تلقينا ضربة كان من الممكن أن تغير مجرى اللقاء وربما تحرمنا من التأهل".

وتابع انتقاده للتحكيم بقوله: "ما حدث غير مفهوم، لم يذهب الحكم إلى الـVAR لمراجعة الحالة. على الأقل قم بتبرير القرار واذهب إلى الـVAR. لا أحب الحديث كثيرًا عن الحكام، لكن أيضًا لن أسمح بأن يدوسوا على رؤوسنا".

جدير بالذكر أن معلومات صحفية سابقة، تحدثت عن استعداد ميسي لتمديد عقده مع إنتر ميامي الذي ينتهي في اليوم الأخير من العام الجاري 2025، وذلك لثلاث سنوات قادمة، ما يمهد لاعتزاله كرة القدم بصورة نهائية في الملاعب الأمريكية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
حسم مصير لوبيز مع برشلونة
08:19 | 2025-08-03
أزمة في دهوك: بيتر كوركيس مهدد بعقوبة "الفيفا" بسبب "التمرد" على ناديه!
07:33 | 2025-08-03
النجم العراقي مهند علي "ميمي" على أعتاب الدوري الإماراتي
07:00 | 2025-08-03
نادي الطلبة يحسم ملف المحترفين الأجانب ويستعد لانطلاقة نارية بقيادة البلوشي
04:24 | 2025-08-03
كرة السلة: منتخب العراق يغادر اليوم نحو جدة للمشاركة في كأس آسيا
03:23 | 2025-08-03
الأولمبي العراقي يهزم نظيره البحريني وديا في البصرة
15:00 | 2025-08-02
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

كاميرا المراقبة توثق عملية سرقة لدراجة نارية في أحد أحياء محافظة كربلاء
Play
كاميرا المراقبة توثق عملية سرقة لدراجة نارية في أحد أحياء محافظة كربلاء
07:32 | 2025-08-03
الخيار... يعزز صحة الكلى ويطرد الحصى!
Play
الخيار... يعزز صحة الكلى ويطرد الحصى!
04:31 | 2025-08-03
حريق يلتهم أحد البساتين في قضاء الدير شمال البصرة
Play
حريق يلتهم أحد البساتين في قضاء الدير شمال البصرة
13:22 | 2025-08-02
فيديو يوثق: سقوط عجلة في نهر الحسينية وقوات الأمن تهرع لإنقاذ ثلاثة بداخلها
Play
فيديو يوثق: سقوط عجلة في نهر الحسينية وقوات الأمن تهرع لإنقاذ ثلاثة بداخلها
07:25 | 2025-08-02
كاظم الساهر معلقاً على بوستر حفل لبنان:" اعرف منو حط الصورة"
Play
كاظم الساهر معلقاً على بوستر حفل لبنان:" اعرف منو حط الصورة"
17:24 | 2025-08-01
أين تذهب المليارات؟ تساؤلات حول تدهور التيار الكهربائي
Play
أين تذهب المليارات؟ تساؤلات حول تدهور التيار الكهربائي
17:08 | 2025-08-01
حريق في مطعم بالسليمانية.. والدفاع المدني تحاول السيطرة
Play
حريق في مطعم بالسليمانية.. والدفاع المدني تحاول السيطرة
16:42 | 2025-08-01
أمطار وفيضانات مفاجئة في نيويورك
Play
أمطار وفيضانات مفاجئة في نيويورك
15:56 | 2025-08-01
بالفيديو.. جرذان عملاقة" داخل محل لبيع الدجاج الحي
Play
بالفيديو.. جرذان عملاقة" داخل محل لبيع الدجاج الحي
15:02 | 2025-08-01
إيران تبدأ تشغيل خط بحري لنقل زوار الأربعين إلى البصرة
Play
إيران تبدأ تشغيل خط بحري لنقل زوار الأربعين إلى البصرة
12:21 | 2025-08-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.