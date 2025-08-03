حسم مصير لوبيز مع برشلونة

وبالرغم من تعدد الأخبار التي ربطت بين وانتقال محتمل إلى مقابل 70 مليون يورو، أكدت تقارير إسبانية أن برشلونة لم يتلقَ أي عرض رسمي حتى الآن لا من ولا من أي ناد آخر.وبحسب صحيفة " " فإن المدرب فليك يرفض تماما فكرة التفريط في اللاعب خلال الصيف الجاري حتى في ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به والذي قد يدفعه للتفكير في بيع بعض اللاعبين لتمويل الصفقات الجديدة.ورغم أن فيرمين لا يأتي في مقدمة خيارات فليك في المراكز الهجومية، حيث يسبقه لاعبين أمثال لامين جمال ورافينها وداني أولمو، إلا أن المدرب الألماني يؤمن بأهميته في منظومة الفريق خاصة مع الحاجة لتدوير اللاعبين على مدار الموسم الطويل.وعلى مدار الموسمين الماضيين شارك لوبيز في 88 مباراة بقميص برشلونة سجل خلالها 19 هدفا وصنع 11 ما جعله خيارا موثوقا رغم أنه ليس ضمن التشكيلة الأساسية بشكل دائم.