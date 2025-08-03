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هذا ما يتمناه راشفورد مع برشلونة في الموسم الجديد
رياضة
2025-08-03 | 09:28
148 شوهد
قال المهاجم الإنجليزي
ماركوس راشفورد
المنضم حديثاً إلى برشلونة
بطل
الدوري الإسباني
إنه يتطلع إلى "تسجيل أكبر عدد من الاهداف" مع فريقه الجديد.
واشار راشفورد في حديث مع الصحفيين خلال الجولة الآسيوية لبرشلونة: "أستطيع اللعب في مراكز مختلفة وتسجيل الأهداف من مختلف الأماكن داخل الملعب".
وبسؤاله عن عدد الأهداف التي يتوقع تسجيلها في الموسم المقبل، أجاب الإنجليزي الدولي ضاحكاً: "100 هدف" وتابع: "أكبر عدد ممكن. أعلم أن اللعب في مسابقة جديدة أمر مختلف تماماً لكنني قبلت التحدي، وسأحاول تسجيل أكبر عدد من الأهداف".
وأكد لاعب
مانشستر يونايتد
السابق أنه "واثق من قدرة النادي" على تسديله في قوائم الفريق في الموسم المقبل، رغم الصعوبات التي يواجهها برشلونة في قيد صفقاته الجديدة بسبب وضعه المالي وقواعد اللعب المالي النظيف في
الدوري الإسباني
.
وأضاف: "النادي يعمل على حل تلك الأزمة. أنا واثق من ذلك. كل ما أركز فيه هو التدريبات والاستعداد للموسم الجديد".
وظهر راشفورد بمستوى جيد خلال المباراتين الوديتين اللتين شارك فيهما مع
البارسا
حتى الآن.
انضم الجناح الإنجليزي إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار يسمح لبطل
الليغا
بشراء عقده نهائياً.
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