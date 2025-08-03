هذا ما يتمناه راشفورد مع برشلونة في الموسم الجديد

واشار راشفورد في حديث مع الصحفيين خلال الجولة الآسيوية لبرشلونة: "أستطيع اللعب في مراكز مختلفة وتسجيل الأهداف من مختلف الأماكن داخل الملعب".وبسؤاله عن عدد الأهداف التي يتوقع تسجيلها في الموسم المقبل، أجاب الإنجليزي الدولي ضاحكاً: "100 هدف" وتابع: "أكبر عدد ممكن. أعلم أن اللعب في مسابقة جديدة أمر مختلف تماماً لكنني قبلت التحدي، وسأحاول تسجيل أكبر عدد من الأهداف".وأكد لاعب السابق أنه "واثق من قدرة النادي" على تسديله في قوائم الفريق في الموسم المقبل، رغم الصعوبات التي يواجهها برشلونة في قيد صفقاته الجديدة بسبب وضعه المالي وقواعد اللعب المالي النظيف في .وأضاف: "النادي يعمل على حل تلك الأزمة. أنا واثق من ذلك. كل ما أركز فيه هو التدريبات والاستعداد للموسم الجديد".وظهر راشفورد بمستوى جيد خلال المباراتين الوديتين اللتين شارك فيهما مع حتى الآن.انضم الجناح الإنجليزي إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار يسمح لبطل بشراء عقده نهائياً.