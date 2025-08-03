قائد ميلان السابق يخضع لجراحة خطيرة

وخضع نائب الرئيس الفخري والقائد السابق لميلان لفحص طبي روتيني كشف عن المشكلة وسيخضع لعلاج تعافي من الأورام باستخدام العلاج .وقال في بيان: "جمهوري العزيز، أريد فقط أن أخبركم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت حتى أعود إلى كامل قوتي".ويعد باريزي (65 عاماً) رمزاً في "سان سيرو"، بعد أن أمضى مسيرته الكروية الممتدة لعشرين عاماً مع النادي، وقاد الفريق لمدة 15 موسماً قبل اعتزاله في عام 1997.وشكل باريزي جزءاً من تشكيلة التي فازت بكأس العالم عام 1982، وقاد المنتخب إلى نهائي عام 1994، قبل أن ينتهي المطاف بالخسارة بركلات الترجيح أمام .