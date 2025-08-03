رسائل مسربة.. تطور جديد في قضية اتهام حكيمي

وطالب الادعاء العام في بموجب قرار نهائي صدر في 1 أغسطس الجاري، بإحالة (26 عاما) إلى بتهمة الاغتصاب.وتعود وقائع قضية اتهام حكيمي في اغتصاب شابة قرب منزله في ، إلى ليلة السبت 25 فبراير 2023 عشية مباراة " " بين مارسيليا وباريس والتي غاب عنها اللاعب .وفي تطور مثير متعلق بالقضية، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن رسائل خاصة جرى تبادلها بين المشتكية وصديقتها، تلقي بظلال من الشك حول نوايا المشتكية وتعزز من موقف اللاعب.هذه الرسائل، التي تم اكتشافها ضمن تحقيقات الشرطة، تشير إلى نية مسبقة وإشارات غير متسقة مع الرواية الرسمية التي أدلت بها المُشتكية سابقا.المحققون عثروا على رسائل نصية في هاتف المُشتكية، التي استخدمت الصحيفة اسما مستعارا لها هو "أميلي"، وجهتها إلى صديقتها "نادية".وفي إحدى الرسائل كتبت "أميلي": "أنا ذاهبة إليه"، لترد عليها "نادية" قائلة: "سوف نذهب ونجرده".كما استخدمت المُشتكية عبارات تشير إلى سلوك عدائي أو متمرد، ما يعزز فرضية وجود نية مبيتة وراء اللقاء مع اللاعب.وتكشف الرسائل عن أن "أميلي" كانت في انتظار حكيمي أمام منزله في الساعة 1:09 صباحا، وهو ما يعارض ما ورد في روايتها الأصلية.صديقتها "نادية" واصلت توجيهها خلال تلك اللحظات برسائل توحي بتخطيط مُسبق، منها: "هو سينزل، لكنه لن يعطيك الأكواد"، في إشارة ربما إلى نية الحصول على شيء منه، أو الوصول إلى هدف معين بطريقة غير .