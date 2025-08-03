برشلونة يحسم مصير جارسيا في الميركاتو الصيفي

ويرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، ولم يتم تجديد عقده حتى الآن.وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن جارسيا سيجدد عقده مع حتى صيف 2030.وشارك جارسيا مع برشلونة في 45 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف، بينها هدف في أمام ، وصنع 3 آخرين.وأضافت الصحيفة، أن المدرب ، لم يعد جارسيا بدقائق لعب مضمونة، لكنه أوضح للاعب، أن لديه فرصة كبيرة للمشاركة، إذا استمر على نفس مستواه الحالي.ومع احتمالية رحيل ، سيكون إريك جارسيا الخيار الأول لتعويض جوليس كوندي في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب فرصه في اللعب كقلب دفاع.