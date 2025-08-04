وفاة بطل العالم في المصارعة الكلاسيكية فلاديمير بوبوف

وتوفي البطل السابق للاتحاد السوفيتي، دون الكشف عن أسباب الوفاة، وأعرب في منطقة الروسية عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد.ويعتبر بوبوف أحد أبرز نجوم المصارعة في الاتحاد السوفيتي، وحصل على لقب "ماستر الرياضة المكرم في الاتحاد السوفيتي". من أبرز إنجازاته:ميدالية برونزية في أولمبياد 1988، بطولتان أوروبيتان، لقبان في السوفيتي.وبعد اعتزاله الرياضة، عمل بوبوف مدربا في السويد وأستراليا، قبل أن يعود إلى .