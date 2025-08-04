انتر ميامي يزف خبرا سارا لعشاق ميسي

وبحسب موقع SPOX، فإن أكد تعرض نجمه لإصابة عضلية طفيفة في ساقه اليمنى.وأضاف الفريق الأمريكي، أن مدة غياب القائد الأرجنتيني، البالغ من العمر 38 عامًا، لا تزال غير معروفة حتى الآن.وغادر ، أرض الملعب، في الدقيقة 11، بعدما خضع للعلاج لفترة على فخذه الأيمن.ورغم غيابه، نجح إنتر في الفوز بالمباراة ضمن دور المجموعات من البطولة، التي تجمع بين أندية (MLS) والدوري المكسيكي (Liga MX)، حيث انتهت المباراة بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، إذ لا تُحتسب نتيجة التعادل في هذه البطولة.ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي، حتى 31 ديسمبر/كانون أول المقبل، علمًا بأنه انتقل للفريق الأمريكي في يوليو/تموز 2023، بعد انتهاء عقده مع .