كريستيانو رونالدو يرغب بضم زميله السابق للنصر

وتستهدف إدارة النصر تلبية رغبات "الدون" حيث يعد حاليا العقل المفكر لـ"العالمي" ويستهدف بناء فريق حوله قادر على جلب البطولات الموسم المقبل.وكانت بداية اختيار "الدون" بالتعاقد مع مواطنه قادما من الإنجليزي.وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها: " يدرك جيدا أنه يجب التحرك لاستعادة المكانة التي فقدها فريقه ويطمح عاليا بمحاولة التعاقد مع المهاجم الإنجليزي غرينوود الذي ينشط حاليا ضمن صفوف أولمبيك مارسيليا".وكان غرينوود هدفا سابقا للأندية في الصيف الماضي لكنه رفض العرض آنذاك لرغبته في إثبات نفسه داخل الساحة الأوروبية مستقبلا.وتمكن المهاجم الإنجليزي من تقديم موسم استثنائي قاد خلاله فريق أولمبيك مارسيليا للتأهل من جديد إلى دوري أبطال أوروبا.وانضم غرينوود إلى مارسيليا صيف 2024 قادما من مقابل نحو 27 مليون جنيه إسترليني مع احتمال دفع 3.2 مليون إضافية بمثابة مكافآت.