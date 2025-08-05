الشرطة على موعد مع التغيير: انتخابات حاسمة اليوم لتشكيل هيئة إدارية جديدة

وقال عضو إدارة ، تحسين إن النادي حريص على تطبيق القانون وإقامة الانتخابات بأجواء ديمقراطية وشفافة، وهذا ما أسهم بوصول النادي إلى منصات التتويج بمختلف الألعاب خلال السنوات الأخيرة.وبيّن أن عدد المرشحين على انتخابات نادي الشرطة يتراوح بين (14 - 16) مرشحًا، مضيفًا انه "ليس مهما من سيكون الفائز، لكنّ الأهم هو أن تستمر الألقاب والإنجازات في القيثارة ".وأوضح الياسري أن الإدارة قررت اختيار ليكون مسرحًا لمشاركة الشرطة في لأندية النخبة، لافتا إلى أن هناك موافقة مبدئية من إدارة النوارس، بينما أكد أن سيحتضن مباريات القيثارة المحلية لحين اكتمال ملعب النادي، الذي يقترب من اللمسات الأخيرة.وختم حديثه بأن الشرطة سيدخل معسكرًا تدريبيًا في جمهورية العربية لمدة (20) يومًا، تكون الأيام العشرة الأولى في القاهرة والعشرة الثانية ستحتضنها مدينة ، مشيرًا إلى أن مدرب الفريق يعمل على تهيئة مباريات ودية عالية المستوى تحضر القيثارة للموسم الجديد.