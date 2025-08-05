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الشرطة على موعد مع التغيير: انتخابات حاسمة اليوم لتشكيل هيئة إدارية جديدة
رياضة
2025-08-05 | 02:48
المصدر:
الصباح
151 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تحتضن قاعة
قرطبة
في فندق
المنصور
ميليا، اليوم الثلاثاء انتخابات
نادي الشرطة
لتشكيل هيئة إدارية جديدة لمدة (4) سنوات.
وقال عضو إدارة
نادي الشرطة
، تحسين
الياسري
إن النادي حريص على تطبيق القانون وإقامة الانتخابات بأجواء ديمقراطية وشفافة، وهذا ما أسهم بوصول النادي إلى منصات التتويج بمختلف الألعاب خلال السنوات الأخيرة.
وبيّن أن عدد المرشحين على انتخابات نادي الشرطة يتراوح بين (14 - 16) مرشحًا، مضيفًا انه "ليس مهما من سيكون الفائز، لكنّ الأهم هو أن تستمر الألقاب والإنجازات في القيثارة
الخضراء
".
وأوضح الياسري أن الإدارة قررت اختيار
ملعب الزوراء
ليكون مسرحًا لمشاركة الشرطة في
بطولة آسيا
لأندية النخبة، لافتا إلى أن هناك موافقة مبدئية من إدارة النوارس، بينما أكد أن
ملعب الشعب
سيحتضن مباريات القيثارة المحلية لحين اكتمال ملعب النادي، الذي يقترب من اللمسات الأخيرة.
وختم حديثه بأن الشرطة سيدخل معسكرًا تدريبيًا في جمهورية
مصر
العربية لمدة (20) يومًا، تكون الأيام العشرة الأولى في القاهرة والعشرة الثانية ستحتضنها مدينة
الإسكندرية
، مشيرًا إلى أن مدرب الفريق
مؤمن سليمان
يعمل على تهيئة مباريات ودية عالية المستوى تحضر القيثارة للموسم الجديد.
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حسين الياسري
مؤمن سليمان
منصور ميليا
نادي الشرطة
سومرية نيوز
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