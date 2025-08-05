لاعبو برشلونة يتمسكون بتير شتيغن قائداً للفريق

كانت قد أبدت رغبتها في إبعاد عن شارة القيادة بسبب الأزمة الأخيرة، إلا أن اللاعبين رفضوا التدخل الإداري في شؤون الملابس، مؤكدين أن زميلهم يحظى بثقتهم الكاملة، وأن ما حدث لا يغير من مكانته داخل المجموعة.وتشير التقارير إلى أن بعض اللاعبين تواصلوا مباشرة مع الحارس الألماني خلال الجولة الآسيوية للتأكيد على دعمهم له، في حين يتمسك النادي بإمكانية تغيير قواعد التصويت أو فتح ملف تأديبي إذا لم يوقع اللاعب على وثيقة تمديد الغياب، وهو ما لم يُبلّغ به رسميا حتى الآن.