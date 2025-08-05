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"الجسد لا يرحم": تاريخ ميسي مع الإصابات يعود من جديد.. 53 إصابة و903 أيام غياب

رياضة

2025-08-05 | 05:15
&quot;الجسد لا يرحم&quot;: تاريخ ميسي مع الإصابات يعود من جديد.. 53 إصابة و903 أيام غياب
108 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تُحيط حالة من الغموض بإصابة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، بسبب حالة السرية التي يفرضها ناديه حول مدة غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، لتعيد إلى الأذهان سجله السيئ مع الإصابات.

وسقط أسطورة برشلونة الإسباني السابق مصاباً بعد دقائق قليلة مرت على انطلاقة مباراة إنتر ميامي ضد نيكاكسا ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، ليغادر أرضية الملعب متأثراً قبل أن يفوز فريقه بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 2-2.

ولأن "الجسد لا يرحم" حسبما صرّح ميسي بلسانه قبل عدة سنوات مضت، يتعيّن على "ليو" الحصول على قسط كافٍ من الراحة والمشاركة مع فريقه على فترات هذا الموسم، لو أراد الذهاب إلى كأس العالم 2026 وهو في أفضل حالة بدنية ممكنة.

وفي السطور التالية، نُسلط الضوء على تاريخ إصابات ليونيل ميسي، الذي احتفل قبل عدة أسابيع مضت بعيد ميلاده الـ38، منذ أول موسم له مع برشلونة، وحتى سقوطه الأخير ضد نيكاكسا.

تاريخ إصابات ليونيل ميسي وفترات غيابه عن الملاعب
بالعودة إلى تاريخ إصابات ميسي عبر موقع (ترانسفير ماركت) الخاص بالأرقام والإحصائيات، تبيّن أن أسطورة برشلونة ومنتخب الأرجنتين التاريخي تعرّض لإجمالي 53 إصابة كاملة على مدار آخر 20 سنة.

وشهد موسم 2021-2022، وهو الأول لميسي بين صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ذروة إصاباته بعد أن ابتعد عن الملاعب في 7 مناسبات كاملة، ليغيب وقتها عن 13 مباراة بمختلف المسابقات، بإجمالي 91 يوماً كفترات علاج وراحة سلبية.

وفي موسم 2023-2024، عانى ليونيل ميسي من 6 إصابات مختلفة وغاب بسببها عن المنافسات الرسمية في 17 مباراة واحتاج فترات علاج وراحة بلغت 63 يوماً.

وغاب ميسي عن أكبر عدد من المباريات خلال موسم واحد، تحديداً في 2005-06 و2006-07، عندما حرمت الإصابات برشلونة ومنتخب الأرجنتين من جهوده في 19 مباراة هنا وهناك، وخضع للعلاج وحصل على قسط من الراحة لمدة 86 يوماً و88 يوماً على الترتيب.

وبشكل عام، غاب ميسي عن 185 مباراة على مدار مسيرته، على مستوى الأندية وفريقه الوطني، بما يعادل أكثر من 3 مواسم مكتملة تقريباً، لتحرم الإصابات عشاق كرة القدم بمختلف أنحاء العالم من سحر "البرغوث" فوق أرضية الملعب.

وحسب المصدر، غاب ميسي عن الملاعب بسبب الإصابة لفترة بلغت 903 أيام لكن هذه المدة ستزيد في الفترة المقبلة، لحين تعافيه وظهوره بشكل طبيعي في تدريبات ومباريات إنتر ميامي.

أخطر إصابة في مسيرة ليونيل ميسي
غاب ليونيل ميسي عن الملاعب لمدة 88 يوماً متتالياً نتيجة إصابة واحدة، عندما تعرض لكسر في مشط القدم خلال موسم 2006-2007.

وقتها غاب ميسي في الفترة من 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 وحتى 8 فبراير/ شباط 2007 قبل أن يعود إلى المباريات بشكل طبيعي مع برشلونة.

وقبلها بنحو 6 أشهر فقط، كان "ليو" عائداً من إصابة أخرى قوية بتمزق في ألياف العضلات، التي غاب بسببها بين يومي 8 مارس/ آذار 2006 وحتى 21 مايو/ أيار من نفس العام.

المصدر: winwin
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