اتهامات تغضب الجماهير السعودية.. هل أهدت الكويت "خليجي 12" للأخضر؟

انتظر المنتخب السعودي حتى النسخة الثانية عشرة من ، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد تصدر الترتيب النهائي في المجموعة الموحدة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، جمعها بالفوز على عمان 2-1، والتعادل مع الإمارات 1-1، ثم الانتصار على 3-1، وقطر 2-1، قبل تجاوز المنتخب في آخر المباريات 2-0.وأشعل الإعلامي الإماراتي جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتكرار اتهامات خطيرة أطلقها قبل سنوات طويلة، قائلًا إن تعمدت الخسارة أمام في آخر لقاءاتهما بكأس في تلك النسخة، وذلك لإهداء المنتخب السعودي لقب خليجي 12.قال محمد نجيب: "في الكويت يعلم الجميع أن منتخب بلادهم قام بإهداء الكأس الى السعودية عبر تفويت المباراة التي جمعتهما في خليجي 12، حتى إن مجلس الأمة في الكويت قام بفتح تحقيق في هذه الحادثة المثيرة للجدل".سارع العديد من الإعلاميين والخبراء بالرد على اتهامات محمد نجيب وتفنيدها، لعل أبرزهم الناقد الرياضي صالح الذي علق بالقول: "لم أكن أتمنى صدور هذا التشكيك من محمد نجيب، لا يمكن القول سوى الله يعينك على نفسك، ويعين كل شخص صدق هذا الطرح غير المقبول".من جانبها، لم تتوقف جماهير المنتخب السعودي عن ملاحقة محمد نجيب بالتغريدات القاسية، عبر وصفه بالشخص المتحيز والحاقد وغير المنطقي في طرحه واتهاماته.أما الإعلامي الكويتي جابر نصار فعلق بالقول: "ما قلته يا زميلي محمد نجيب غير حقيقي.. أنا كنت ضمن الوفد الرسمي الإعلامي في خليجي 12 بالإمارات عام 1994، والوفد الكويتي اتخذ حينها قرارًا سليمًا بإيقاف 5 لاعبين لمخالفتهم في الذهاب إلى دبي من دون إذن من الجهاز الإداري، وهو أمر مرفوض وتسيب لا أحد يقبل به، ما حدث لم يناقش في مجلس الأمة كما تقول، والمباراة أمام السعودية كانت آخر مباراة وبغياب الموقوفين، ونتائج الكويت كانت سيئة في البطولة قبل ذلك".وسرعان ما علق الحارس الدولي الكويتي السابق خالد الفضلي بالقول: "بصفتي أحد اللاعبين المشاركين في المباراة التي تكلم عنها محمد نجيب، أوضح أن كلامه غير صحيح، لعبنا المباراة بكل جدية وبرغبة في الخروج بنتيجة إيجابية، تمثيل منتخبنا شرف كبير نقاتل لكي نناله ونرفع علم بلادنا، اتهاماته التي سبق وتطرق لها بشكل مباشر وغير مباشر، يعيدها الآن بعد ثلاثين سنة، في دليل يؤكد على كرهه لمنتخبنا ومسؤولي الكرة المطالبين برد مباشر على كذبه وتضليله".جدير بالذكر أن المنتخب الكويتي يتصدر قائمة أكثر المنتخبات حصدًا للقب على مر التاريخ، بعد الصعود إلى منصات التتويج في 10 مناسبات سابقة، في الوقت الذي توجت فيه السعودية باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003.