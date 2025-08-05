بقيادة نيمار.. أغلى 5 صفقات لاتينية بتاريخ كرة القدم

يعتبر اللاعبون اللاتينيون (من الجنوبية) من أبرز القوى المهيمنة في كرة القدم العالمية.



وغالباً ما تستغل الأندية الأوروبية الكبرى سوق الجنوبية في كل فترة انتقالات، أملاً في اكتشاف أو نازاريو جديد.

وتُستثمر أموال طائلة في المواهب اللاتينية، وخاصة القادمة من والبرازيل، حتى إن بعضهم وجد لنفسه مكاناً بين قائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم.

وفي السطور التالية أغلى 5 صفقات لاتينية في كرة القدم، نقلا عن تقرير نشره موقع "GiveMeSport" البريطاني.

1-

يعتبر البرازيلي نيمار، نجم سانتوس الحالي، أغلى صفقة بين اللاعبين اللاتينيين، والأغلى بشكل عام في تاريخ كرة القدم.

ويأتي ذلك بعدما دفع مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة عام 2017.

2- فيليبي كوتينيو

دفع مبلغاً قياسياً للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو في يناير/كانون الثاني 2018.

وحصل من برشلونة على مبلغ 135 مليون يورو، خاصةً أنه كان يتألق بشكل لافت مع "الريدز"، لكنه لم ينجح في ترك بصمته مع الفريق الكتالوني.



3- إنزو فرنانديز

إنزو فرنانديز انتقل إلى قادماً من بنفيكا في يناير/كانون الثاني 2023 مقابل 121 مليون يورو، مما جعله أغلى صفقة انتقال في تاريخ .

وكان لاعب الوسط الأرجنتيني أحد أبرز المواهب الأوروبية المطلوبة بعد فوزه بكأس العالم 2022، وحصوله على شاب في البطولة.



4- مويسيس كايسيدو

بعد 6 أشهر من ضم إنزو فرنانديز، عاد تشيلسي في صيف 2023 ليعزز خط الوسط بصفقة تاريخية جديدة، بالتعاقد مع الإكوادوري نيمار بقميص باريس سان جيرمانمويسيس كايسيدو من صفوف برايتون.

وتفوق تشيلسي على ليفربول في سباق ضم كايسيدو، حيث بلغت قيمة الصفقة 116 مليون يورو، لتكون أغلى صفقة انتقال بريطانية بين أندية بريميرليغ.



5-

أكمل البرازيلي أنتوني الخمسة الأوئل في قائمة أغلى الصفقات اللاتينية، حيث انتقل إلى من في صيف 2022 مقابل 95 مليون يورو.

ومع ذلك، وجد أنتوني صعوبة في التأقلم مع ، وأكد اللاعب أنه استعاد أفضل مستوياته خلال فترة إعارته إلى .