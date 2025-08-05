بقيادة نيمار.. أغلى 5 صفقات لاتينية بتاريخ كرة القدم

وتُستثمر أموال طائلة في المواهب اللاتينية، وخاصة القادمة من الأرجنتين
والبرازيل، حتى إن بعضهم وجد لنفسه مكاناً بين قائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم.
وفي السطور التالية أغلى 5 صفقات لاتينية في كرة القدم، نقلا عن تقرير نشره موقع "GiveMeSport" البريطاني.
1- نيمار
يعتبر البرازيلي نيمار، نجم سانتوس الحالي، أغلى صفقة بين اللاعبين اللاتينيين، والأغلى بشكل عام في تاريخ كرة القدم.
ويأتي ذلك بعدما دفع باريس سان جيرمان
مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة عام 2017.
2- فيليبي كوتينيو
دفع نادي برشلونة
مبلغاً قياسياً للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو في يناير/كانون الثاني 2018.
وحصل ليفربول
من برشلونة على مبلغ 135 مليون يورو، خاصةً أنه كان يتألق بشكل لافت مع "الريدز"، لكنه لم ينجح في ترك بصمته مع الفريق الكتالوني.
3- إنزو فرنانديز
إنزو فرنانديز انتقل إلى تشيلسي
قادماً من بنفيكا في يناير/كانون الثاني 2023 مقابل 121 مليون يورو، مما جعله أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
.
وكان لاعب الوسط الأرجنتيني أحد أبرز المواهب الأوروبية المطلوبة بعد فوزه بكأس العالم 2022، وحصوله على جائزة أفضل لاعب
شاب في البطولة.
4- مويسيس كايسيدو
بعد 6 أشهر من ضم إنزو فرنانديز، عاد تشيلسي في صيف 2023 ليعزز خط الوسط بصفقة تاريخية جديدة، بالتعاقد مع الإكوادوري نيمار بقميص باريس سان جيرمانمويسيس كايسيدو من صفوف برايتون.
وتفوق تشيلسي على ليفربول في سباق ضم كايسيدو، حيث بلغت قيمة الصفقة 116 مليون يورو، لتكون أغلى صفقة انتقال بريطانية بين أندية بريميرليغ.
5- أنتوني
أكمل البرازيلي أنتوني الخمسة الأوئل في قائمة أغلى الصفقات اللاتينية، حيث انتقل إلى مانشستر يونايتد
من أياكس أمستردام
في صيف 2022 مقابل 95 مليون يورو.
ومع ذلك، وجد أنتوني صعوبة في التأقلم مع مانشستر يونايتد
، وأكد اللاعب أنه استعاد أفضل مستوياته خلال فترة إعارته إلى ريال بيتيس
.