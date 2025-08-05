ميسي يضع بندا غريبا في عقده الجديد مع ميامي

ووفقا لإذاعة "راديو كتالونيا" والصحفي كامبوس، يستعد لتجديد عقده مع لثلاث سنوات إضافية، مما سيبقيه في النادي الأمريكي حتى عام 2028.هذا التجديد يعني أن اللاعب، الذي يبلغ من العمر 37 عاما، من المرجح أن يشارك في 2026 مع منتخب ، وبعدها قد يفكر في الاعتزال.ويضيف التقرير أن العقد الجديد سيمنح ميسي حرية إنهاء ارتباطه بالفريق الأمريكي بنهاية كل موسم، على سبيل المثال، إذا رغب النجم الأرجنتيني في الاعتزال بعد كأس العالم 2026، فسيكون قادرا على تفعيل بند إنهاء عقده مبكرا.من جانبه، يحتفظ بحقه في إنهاء العقد بعد عامين، وفي حال عدم تفعيل أي من الطرفين لبند فسخ العقد، سيبقى ميسي مع النادي الأمريكي حتى منتصف عام 2028، حين يبلغ من العمر 41 عاما.وعلى الرغم من تلقيه عروضا مغرية من أندية في ، تشير التقارير إلى أن ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، يفضل إنهاء مسيرته في ، حيث يشعر "وكأنه في بيته" مع إنتر .