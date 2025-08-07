الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536283-638901481797690715.jpg
اتحاد بناء الأجسام ينعى أحد أبطاله بعد مقتله في حادثة إطلاق النار بمحطة وقود في أربيل
رياضة
2025-08-07 | 03:20
437 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
نعى
الاتحاد العراقي
لبناء الأجسام أحد أبطاله "
حمودي
رياض" بعد مقتله على يد عامل في محطة وقود بمحافظة
أربيل
إثر مشادة كلامية سبقت الجريمة.
وقال الاتحاد
في بيان نشره على صفحته الرسمية، "إثر حادث غادر وجبان.. ينعى
الاتحاد العراقي
الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسته واعضائه وكافة كوادره الإدارية والفنية وفاة البطل العراقي الشاب
حمودي
رياض إثر حادث غادر وجبان في
أربيل
.. سائلين المولى
عز وجل
أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه
راجعون
".
يشار الى ان شرطة
محافظة أربيل
أعلنت في بيان ليلة أمس الأربعاء (6 آب 2025) إنه "في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، في إحدى محطات الوقود على شارع كويه نشب شجار بين عامل في المحطة وسائق سيارة مع
راكب
كان برفقته حيث قام عامل المحطة بإطلاق النار عليهم ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين".
وأضاف البيان "قامت فرق
مديرية الشرطة
بإلقاء القبض على المتهم وهو حالياً موقوف بقرار من القاضي المختص".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
الشرطة الاتحادية تنعى أحد منتسبيها بحادثة الدورة
11:46 | 2025-07-27
محافظ كركوك يوجه بالتحقيق في حادثة استشهاد طفل بطلق ناري من أحد عناصر الأمن
10:51 | 2025-06-11
الخارجية العراقية تدين حادثة إطلاق النار في مدرسة جنوب شرق النمسا
03:47 | 2025-06-11
جريمة قتل في محطة وقود بالحسينية: الأجهزة الأمنية تبحث عن "بوزرجي"
01:46 | 2025-07-10
حمودي رياض
مقتل
محطة
وقود أربيل
حادث
اطلاق نار
اتحاد بناء الأجسام
الاتحاد العراقي
الاتحاد العراق
السومرية نيوز
مديرية الشرطة
محافظة أربيل
اتحاد العراق
وقال الاتحاد
