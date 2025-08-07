اتحاد بناء الأجسام ينعى أحد أبطاله بعد مقتله في حادثة إطلاق النار بمحطة وقود في أربيل

في بيان نشره على صفحته الرسمية، "إثر حادث غادر وجبان.. ينعى الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسته واعضائه وكافة كوادره الإدارية والفنية وفاة البطل العراقي الشاب رياض إثر حادث غادر وجبان في .. سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه ".يشار الى ان شرطة أعلنت في بيان ليلة أمس الأربعاء (6 آب 2025) إنه "في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، في إحدى محطات الوقود على شارع كويه نشب شجار بين عامل في المحطة وسائق سيارة مع كان برفقته حيث قام عامل المحطة بإطلاق النار عليهم ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين".وأضاف البيان "قامت فرق بإلقاء القبض على المتهم وهو حالياً موقوف بقرار من القاضي المختص".