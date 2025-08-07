نجوم السوشيال ميديا ضد نجوم الملاعب: من يسيطر على الكرة العراقية.. "اللايكات" أم الأهداف؟

وقال الدكتور عدنان لفتة إن "الفارق كبير بين نجم تصنعه الجماهير من خلال التفاعل مع أهدافه المؤثرة وأدائه المميز في الملعب، وبين آخر يسطع اسمه نتيجة لصور أو مقاطع ينشرها على حساباته"، موضحًا أن "الجمهور يتفاعل مع من يمنحه الفرح داخل الملعب، لا من يتصدر (التريند) دون إنجاز حقيقي".وأضاف أن " قد تُسلط الضوء على أحدهم وتمنحه شهرة آنية، لكنها لا تصنع نجمًا حقيقيًا، لأن النجومية تُبنى عبر الأداء والانضباط والنتائج، لا بعدد المتابعين أو الإعجابات"، لافتًا إلى أن "اللاعب الناجح هو من يفرض اسمه من خلال عطائه الفني، لا حضوره الإلكتروني".وأشار إلى أن "بعض لاعبي الجيل الجديد باتوا يركّزون بشكل مفرط على التواجد الرقمي، ويقضون وقتًا طويلًا في متابعة التعليقات، في حين أن المطلوب منهم هو التركيز في التدريبات وتنفيذ الواجبات داخل الملعب، لأن النجاح يتطلب التزامًا وهدوءًا، لا انشغالًا بمنصات الإنترنت ليل نهار".وأكد أن "الانشغال الزائد بمواقع التواصل قد يُدخل اللاعب أو المدرب وحتى المسؤول الرياضي في دوامة إرضاء الجمهور الرقمي، ما يجعله يبتعد عن تطوير نفسه"، مبينًا أن "التوازن والوعي هما مفتاح الحماية، وأن على الجميع أن يتعامل مع السوشيال ميديا كوسيلة تكميلية لا محورية".ونوّه بأن "منصات التواصل أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام الرياضي، وبات تأثيرها يمتد إلى المدربين والإدارات وحتى قرارات الأندية، وهذا أمر خطير إذا غاب الوعي المؤسسي في التعاطي مع ما يُطرح عبرها".وختم لفتة حديثه بالقول إن "اللاعب المثالي في هذا العصر هو من يعرف كيف يتعامل مع ، ويطوّر ثقافته، ويبتعد عن الغرور، ويدرك أن صورته اليوم في متناول الجميع”، مشددًا على أن "الشهرة ينبغي أن تكون نتيجة للإنجاز، وليس هدفًا بحد ذاته".