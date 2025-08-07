قبيل بداية الموسم.. ازمة تضرب حراسة المرمى في برشلونة

في الوقت الراهن، يُعد بينيا الحارس الوحيد المسجل في الفريق الأول، رغم أنه لا يدخل ضمن خطط فليك ويجري مفاوضات لفسخ عقده. أما كوشين حارس الفريق الرديف، فيُنظر إليه كخيار محتمل رغم صغر سنه وغيابه عن المباريات الرسمية حتى الآن.فليك يبدو واثقا من خياراته، وقد أظهر خلال الجولة الآسيوية تفضيله لكوشين على بينيا، مما يُعطي مؤشرا على احتمال الدفع بالحارس الشاب في افتتاحية أمام مايوركا، في حال لم تُحل أزمة التسجيل سريعا.وفي ظل استمرار الحاجة لتسجيل لاعبين آخرين مثل راشفورد وجيرارد مارتين، يعيش أياما حاسمة قد تشهد قرارات غير متوقعة على مستوى التشكيلة الأساسية.