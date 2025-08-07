Alsumaria Tv
واشنطن تحضر لقرار أممي يخص الشرع
المزيد
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
قبيل بداية الموسم.. ازمة تضرب حراسة المرمى في برشلونة

رياضة

2025-08-07 | 04:27
قبيل بداية الموسم.. ازمة تضرب حراسة المرمى في برشلونة
179 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

أفادت صحيفة سبورت بأن نادي برشلونة يعيش حالة من القلق بشأن مركز حراسة المرمى، إذ لم يتم بعد تسجيل الحارسين خوان غارسيا وتشيزني، ما يضع المدرب هانسي فليك أمام خيار الاعتماد على إيناكي بينيا أو المجازفة بالشاب دييغو كوشين.



في الوقت الراهن، يُعد بينيا الحارس الوحيد المسجل في الفريق الأول، رغم أنه لا يدخل ضمن خطط فليك ويجري مفاوضات لفسخ عقده. أما كوشين حارس الفريق الرديف، فيُنظر إليه كخيار محتمل رغم صغر سنه وغيابه عن المباريات الرسمية حتى الآن.

فليك يبدو واثقا من خياراته، وقد أظهر خلال الجولة الآسيوية تفضيله لكوشين على بينيا، مما يُعطي مؤشرا على احتمال الدفع بالحارس الشاب في افتتاحية الليغا أمام ريال مايوركا، في حال لم تُحل أزمة التسجيل سريعا.

وفي ظل استمرار الحاجة لتسجيل لاعبين آخرين مثل راشفورد وجيرارد مارتين، يعيش النادي الكتالوني أياما حاسمة قد تشهد قرارات غير متوقعة على مستوى التشكيلة الأساسية.
