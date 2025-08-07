"مجموعة الموت" تنتظر ناشئي العراق: تحديات صعبة أمام أستراليا والأردن في تصفيات آسيا

– رياضة



أوقعت قرعة تصفيات تحت 17 عامًا، منتخب في المجموعة E، التي تضم أيضًا منتخبات ، ، ، وبوتان.





القرعة ادناه: وتستضيف تصفيات المجموعة خلال الفترة من 22 إلى 30 تشرين الثاني 2025، بينما ستقام نهائيات البطولة في عام 2026 في .القرعة ادناه:

