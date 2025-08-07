الصفحة الرئيسية
واشنطن تحضر لقرار أممي يخص الشرع
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536316-638901620246863324.jpg
باريس سان جيرمان يدخل بقوة على خط التعاقد مع رودريغو
رياضة
2025-08-07
257 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشفت تقارير إعلامية أن
باريس سان جيرمان
وضع على طاولته شرطًا مهمًّا لضم البرازيلي
رودريغو
، نجم
ريال مدريد
، والذي يقترب من الرحيل عن صفوف "الميرنغي" في ميركاتو الانتقالات الصيفي الحالي.
وارتبط اسم
رودريغو
بشكل كبير بالرحيل عن "سانتياغو برنابيو"، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب
تشابي ألونسو
خلال بطولة
كأس العالم للأندية
الأخيرة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبله داخل الفريق الأبيض.
وبحسب التقارير، فإن اللاعب كان في طريقه لمغادرة
ريال مدريد
بشكل شبه مؤكد إذا كان الإيطالي كارلو
أنشيلوتي
قد استمر على رأس القيادة الفنية للميرنغي، لكن مع وصول تشابي ألونسو، تغير الموقف جزئيًّا، حيث يرى رودريغو أن قدوم المدرب الإسباني قد يمنحه بداية جديدة، رغم إدراكه أن البحث عن تجربة أخرى قد يكون أفضل لمسيرته.
وأوضحت التقارير أن رودريغو لم يتحرك جديًّا للبحث عن وجهة جديدة منذ تولي ألونسو المسؤولية، رغم علمه بأن فرص مشاركته الأساسية ما زالت غير مضمونة.
وفي هذا السياق، كشف
فابرزيو رومانو
، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن "رودريغو يعتبر خيارًا قويًّا لـباريس
سان جيرمان
في حال خروج
برادلي باركولا
في الميركاتو الجاري".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
باريس سان جيرمان
رودريغو
ريال مدريد
كأس العالم للأندية
بطولة كأس العالم
برادلي باركولا
فابرزيو رومانو
السومرية نيوز
تشابي ألونسو
سومرية نيوز
