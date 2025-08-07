"فرانس فوتبول" تكشف عن قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب

والكرة الذهبية هي سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956.ولم تعد مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين أخريين في عام 2018، الأولى هي لأفضل لاعبة، والثانية هي التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.وبدأ للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية رقم 69 الذي سيقام على مسرح شاتليه في هذا العام، يوم الاثنين 22 سبتمبر.وأعلنت فرانس فوتبول قائمة المرشحين الـ10 لجائزة "كوبا" للرجال والخاصة بأفضل لاعب تحت 21 عامًا، وقد تصدرها، وتصدرها ، نجم برشلونة، حيث سينافس دين هويسن، نجم .