https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536320-638901637852517994.jpeg
الكرة الذهبية 2025: قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى
رياضة
2025-08-07 | 07:40
345 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين الـ10 للفوز بجائزة "ياشين"، إحدى جوائز حفل
الكرة الذهبية
، للرجال وهي الخاصة بأفضل حارس مرمى.
جائزة الكرة الذهبية
"بالون دور" هي
جائزة
سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956، وعلى الرغم من أنه بين عامي 2010 و 2015 تم إبرام اتفاق مع
الاتحاد الدولي
وتم دمج الجائزة مؤقتًا مع جائزة
الفيفا
لأفضل لاعب في العالم، والمعروفة باسم كرة الفيفا الذهبية، انتهت الشراكة في عام 2016 وعادت الجائزة إلى سابق عهدها، في حين عاد الاتحاد الدولي أيضًا إلى جائزته السنوية المنفصلة الخاصة به.
لم تعد جائزة
الكرة الذهبية
مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين في عام 2018، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.
موعد ومكان حفل جائزة الكرة الذهبية 2025
بدأ العد التنازلي للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية رقم 69 الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام.
حيث يتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من اللاعبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى ومن المقرر إقامته يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025.
أعلنت فرانس فوتبول قائمة المرشحين الـ10 للفوز بجائزة "ياشين"، إحدى جوائز حفل الكرة الذهبية، للرجال وهي الخاصة بأفضل حارس مرمى، وقد ضمت
المغربي
ياسين بونو نجم
الهلال السعودي
بعد ظهوره الرائع في
كأس العالم للأندية
، فيما سجل غيابًا صادمًا للإسباني
روبرت
سانشيز حارس مرمى
تشيلسي
.
وضمت الجائزة كلًا من:
أليسون بيكر -
ليفربول
لوكاس شوفالييه - ليل
جانلويجي دوناروما -
باريس سان جيرمان
إيميليانو مارتينيز -
أستون فيلا
تيبو كورتوا
-
ريال مدريد
يان أوبلاك -
أتلتيكو مدريد
ديفيد رايا - آرسنال
يان سومر - إنتر
ماتز سيلس - نوتنجهام فورست
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
"فرانس فوتبول" تكشف عن قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب
07:32 | 2025-08-07
موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025
12:01 | 2025-08-06
كاكا يختار صلاح على رأس المرشحين للكرة الذهبية
13:26 | 2025-05-26
بعد تألقه بالمونديال.. ديمبيلي المرشح الأبرز للكرة الذهبية
17:44 | 2025-07-09
