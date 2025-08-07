الكرة الذهبية 2025: قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى

"بالون دور" هي سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956، وعلى الرغم من أنه بين عامي 2010 و 2015 تم إبرام اتفاق مع وتم دمج الجائزة مؤقتًا مع جائزة لأفضل لاعب في العالم، والمعروفة باسم كرة الفيفا الذهبية، انتهت الشراكة في عام 2016 وعادت الجائزة إلى سابق عهدها، في حين عاد الاتحاد الدولي أيضًا إلى جائزته السنوية المنفصلة الخاصة به.لم تعد جائزة مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين في عام 2018، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.بدأ العد التنازلي للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية رقم 69 الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام.حيث يتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من اللاعبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى ومن المقرر إقامته يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025.أعلنت فرانس فوتبول قائمة المرشحين الـ10 للفوز بجائزة "ياشين"، إحدى جوائز حفل الكرة الذهبية، للرجال وهي الخاصة بأفضل حارس مرمى، وقد ضمت ياسين بونو نجم بعد ظهوره الرائع في ، فيما سجل غيابًا صادمًا للإسباني سانشيز حارس مرمى .وضمت الجائزة كلًا من: