نابولي ينتظر رد ريال مدريد بشأن التعاقد مع هذا النجم

ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، أن توصل إلى اتفاق مع جيرونا على كافة تفاصيل التعاقد مع جوتيريز.وأوضح عبر حسابه على "إكس" أن الطرفين توصلا لاتفاق على قيمة الصفقة لتبلغ قيمتها 18 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، لافتا إلى أن المدافع الإسباني أكد رغبته في الانضمام إلى نابولي فقط.وسيوقع الإسباني على عقد يربطه بنابولي لخمس سنوات مقبلة، حتى صيف 2030.وأشار رومانو "بمجرد أن يؤكد أنه لن يفعل بند إعادة الشراء، ستكتمل الصفقة رسميا".