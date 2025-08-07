أولها سحب شارة القيادة.. برشلونة يبدأ إجراءات معاقبة شتيغن

وكان برشلونة دخل في خلاف مع شتيغن، لرفضه التوقيع على نموذج الموافقة للنادي على إرسال تقرير الإصابة والجراحة التي خضع لها مؤخرا إلى لرابطة ، والمكلفة بتقييم شدة الإصابة.ويعتمد برشلونة على إثبات غياب شتيغن لمدة لا تقل عن 4 أشهر لاستبدال لاعب آخر به، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، والتي تحد من قدرته على تسجيل اللاعبين الجدد، لكن رفضه يعرقل خطط .وأوضحت تقارير في الساعات الماضية أن برشلونة قرر اتخاذ قرارات تأديبية ضد الحارس الألماني صاحب الـ33 عاما بعد موقفه.قرر برشلونة تجريد حارس مرمى الفريق من شارة القيادة، وفقا لما أكده في بيان رسمي.وقال في بيانه، الخميس: "يعلن برشلونة أنه في أعقاب الإجراءات التأديبية المُتخذة ضد شتيغن، وحتى حسم هذه القضية نهائيا قرر النادي بالاتفاق مع والجهاز الفني سحب شارة قيادة الفريق منه مؤقتا".وأتم: "خلال هذه الفترة، سيتولى رونالد أراوخو، نائب القائد الحالي، مهام قائد الفريق".وذكرت تقارير سابقة أن برشلونة يعتقد أنه من غير المنطقي أن يظل شتيغن قائدا، حيث يرى مسؤولو برشلونة أنه "يسبب أضرارا جسيمة للنادي ماليا ورياضيا".