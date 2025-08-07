Alsumaria Tv
الأنظار تتجه لمسرح شاتليه.. من سيفوز بالكرة الذهبية?

رياضة

2025-08-07 | 13:13
الأنظار تتجه لمسرح شاتليه.. من سيفوز بالكرة الذهبية؟
132 شوهد

تتزايد حالة الترقب والإثارة بين جماهير كرة القدم حول العالم مع اقتراب انطلاق فعاليات النسخة الـ69 من حفل جائزة الكرة الذهبية، الذي سيقام على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويعد هذا الحدث السنوي الأبرز في التقويم الكروي، حيث تتجه الأنظار صوب العاصمة الفرنسية لمعرفة هوية اللاعب الذي سيحسم السباق الفردي الأقوى، ويتوج بجائزة تعد الأغلى والأكثر شرفا في عالم كرة القدم.
وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" اليوم الخميس عن قائمة المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 وهم كالتالي:
عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)
جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)
جود بيلينغهام (ريال مدريد)
ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)
دينزل دومفريس (إنتر ميلان)
سيرهو جيراسي (بورسيا دورتموند)
إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
فيكتور غيوكيرس (أرسنال)
أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)
هاري كين (بايرن ميونخ)
خيفتشا كفاراتسخيليا (نابولي/ باريس سان جيرمان)
روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)
لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
سكوت ماكتومناي (نابولي)
كيليان مبابي (ريال مدريد)
نونو مينديز (باريس سان جيرمان)
جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)
بيدري (برشلونة)
كول بالمر (تشيلسي)
مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)

رافينيا (برشلونة)
ديكلان رايس (أرسنال)
فابيان رويز (باريس سان جيرمان)
فيرجيل فان دايك (ليفربول)
فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
محمد صلاح (ليفربول)
فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ليفربول)
فيتينيا (باريس سان جيرمان)
لامين جمال (برشلونة).
موعد الحفل
من المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية لهذا العام يوم الاثنين 22 أيلول 2025 على مسرح شاتليه.
نظام التصويت لاختيار الفائز
بعد اختيار اللجنة المؤلفة من صحفيين من صحيفتي "فرانس فوتبول" و"ليكيب" الفرنسيتين، 30 مرشحا للجائزة، يقوم صحفي رياضي واحد من كل دولة من الدول المئة الأولى المصنفة حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتصويت لأفضل 10 لاعبين.
يوجد داخل الـ10 الأوائل نظام نقاط يتم جمعها واستخدامها لتحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ويتم منح النقاط على النحو التالي:
المركز الأول: 15 نقطة
المركز الثاني: 12 نقطة
المركز الثالث: 10 نقاط
المركز الرابع: 8 نقاط
المركز الخامس: 7 نقاط
المركز السادس: 5 نقاط
المركز السابع: 4 نقاط
المركز الثامن: 3 نقاط
المركز التاسع: نقطتان
المركز العاشر: نقطة واحدة.
والفائز بالكرة الذهبية هو اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط.
وسيخلف الفائز بالجائزة هذا العام الدولي الإسباني رودريغو هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي، الذي فاز بالكرة الذهبية في نسخة 2024.
وقد غاب رودري عن معظم الموسم الحالي بسبب إصابة خطيرة في الركبة، لذلك لم يتواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة هذا العام.
