الأنظار تتجه لمسرح شاتليه.. من سيفوز بالكرة الذهبية؟

ويعد هذا الحدث السنوي الأبرز في التقويم الكروي، حيث تتجه الأنظار صوب العاصمة الفرنسية لمعرفة هوية اللاعب الذي سيحسم السباق الفردي الأقوى، ويتوج بجائزة تعد الأغلى والأكثر شرفا في عالم كرة القدم.وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" اليوم الخميس عن قائمة المرشحين الـ30 لجائزة لعام 2025 وهم كالتالي:عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)جود بيلينغهام (ريال مدريد)ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)دينزل دومفريس (إنتر ميلان)سيرهو جيراسي (بورسيا دورتموند)إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)فيكتور غيوكيرس (أرسنال)أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)هاري كين (بايرن ميونخ)خيفتشا كفاراتسخيليا (نابولي/ باريس سان جيرمان)(برشلونة)أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)سكوت ماكتومناي (نابولي)(ريال مدريد)نونو مينديز (باريس سان جيرمان)جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)بيدري (برشلونة)كول بالمر (تشيلسي)أوليسيه (بايرن ميونخ)رافينيا (برشلونة)ديكلان رايس (أرسنال)فابيان رويز (باريس سان جيرمان)فيرجيل فان دايك (ليفربول)فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)(ليفربول)فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ليفربول)فيتينيا (باريس سان جيرمان)لامين جمال (برشلونة).موعد الحفلمن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية لهذا العام يوم الاثنين 22 أيلول 2025 على مسرح شاتليه.نظام التصويت لاختيار الفائزبعد اختيار اللجنة المؤلفة من صحفيين من صحيفتي "فرانس فوتبول" و"ليكيب" الفرنسيتين، 30 مرشحا للجائزة، يقوم صحفي رياضي واحد من كل دولة من الدول المئة الأولى المصنفة حسب (فيفا) بالتصويت لأفضل 10 لاعبين.يوجد داخل الـ10 الأوائل نظام نقاط يتم جمعها واستخدامها لتحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ويتم منح النقاط على النحو التالي:المركز الأول: 15 نقطةالمركز الثاني: 12 نقطةالمركز الثالث: 10 نقاطالمركز الرابع: 8 نقاطالمركز الخامس: 7 نقاطالمركز السادس: 5 نقاطالمركز السابع: 4 نقاطالمركز الثامن: 3 نقاطالمركز التاسع: نقطتانالمركز العاشر: نقطة واحدة.والفائز بالكرة الذهبية هو اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط.وسيخلف الفائز بالجائزة هذا العام الدولي الإسباني رودريغو هيرنانديز، نجم ، الذي فاز بالكرة الذهبية في نسخة 2024.وقد غاب رودري عن معظم الموسم الحالي بسبب إصابة خطيرة في الركبة، لذلك لم يتواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة هذا العام.