مفاجأة مدوية.. نجم برشلونة ينهي عقده وينتقل إلى النصر

ووفقا لما ذكره رومانو عبر حسابه في منصة "إكس"، قام بفسخ عقده مع بشكل فوري، لينضم إلى "العالمي" كلاعب حر دون أي رسوم انتقال.

وأوضح أنه كان هناك بند خاص في عقد مارتينيز يسمح له بالخروج من برشلونة، وقد فعله اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.



وسينضم مارتينيز إلى صفوف النصر بموجب عقد يمتد لموسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، بحسب ما أفاد به رومانو.



وشكل رحيل مارتينيز صدمة لجماهير برشلونة، إذ كان اللاعب من أبرز نجوم الفريق في الموسم الماضي، الذي توج فيه النادي بالثنائية المحلية (الدوري والكأس).



وشارك مارتينيز في 46 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.