مقتل ضابط متقاعد وزوجته وطفل بهجوم شمالي بغداد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536351-638901869778574631.png
مفاجأة مدوية.. نجم برشلونة ينهي عقده وينتقل إلى النصر
رياضة
2025-08-07 | 14:06
المصدر:
روسيا اليوم
235 شوهد
أكد خبير انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو رومانو اليوم الخميس، إتمام صفقة انتقال المدافع الإسباني إينيغو
مارتينيز
من
نادي برشلونة
إلى
النصر السعودي
في صفقة انتقال حر.
ووفقا لما ذكره رومانو عبر حسابه في منصة "إكس"، قام
مارتينيز
بفسخ عقده مع
النادي الكتالوني
بشكل فوري، لينضم إلى "العالمي" كلاعب حر دون أي رسوم انتقال.
وأوضح أنه كان هناك بند خاص في عقد مارتينيز يسمح له بالخروج من برشلونة، وقد فعله اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.
وسينضم مارتينيز إلى صفوف النصر بموجب عقد يمتد لموسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، بحسب ما أفاد به رومانو.
وشكل رحيل مارتينيز صدمة لجماهير برشلونة، إذ كان اللاعب من أبرز نجوم الفريق في الموسم الماضي، الذي توج فيه النادي بالثنائية المحلية (الدوري والكأس).
وشارك مارتينيز في 46 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.
مقالات ذات صلة
مفاجأة مدوية.. ميسي يقترب من الدوري السعودي
04:11 | 2025-05-31
مفاجأة مدوية.. اجتماع بين ريال مدريد وحكم الكلاسيكو!
04:04 | 2025-05-11
تعليق حماسي لرونالدو بعد تجديد عقده مع النصر
11:03 | 2025-06-26
لموسم إضافي.. رونالدو يجدد عقده مع النصر
02:21 | 2025-06-10
إينيغو مارتينيز
برشلونة
النادي الكتالوني
النصر السعودي
نادي برشلونة
مارتينيز
الكتا
روما
البط
سعود
اخترنا لك
الأنظار تتجه لمسرح شاتليه.. من سيفوز بالكرة الذهبية؟
13:13 | 2025-08-07
أولها سحب شارة القيادة.. برشلونة يبدأ إجراءات معاقبة شتيغن
09:47 | 2025-08-07
نابولي ينتظر رد ريال مدريد بشأن التعاقد مع هذا النجم
07:45 | 2025-08-07
الكرة الذهبية 2025: قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى
07:40 | 2025-08-07
"فرانس فوتبول" تكشف عن قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب
07:32 | 2025-08-07
باريس سان جيرمان يدخل بقوة على خط التعاقد مع رودريغو
07:12 | 2025-08-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
محليات
21.12%
18:23 | 2025-08-05
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
18:23 | 2025-08-05
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
محليات
18.8%
10:08 | 2025-08-06
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
10:08 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
أمن
17.59%
02:25 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
02:25 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
محليات
15.69%
09:37 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
09:37 | 2025-08-06
الحرارة تشتد والمنخفض مستمر.. صيف لاهب في أجواء العراق
أخبار الطقس
13.85%
03:04 | 2025-08-06
الحرارة تشتد والمنخفض مستمر.. صيف لاهب في أجواء العراق
03:04 | 2025-08-06
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
12.94%
03:56 | 2025-08-06
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:56 | 2025-08-06
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
فيديوهات
استقبال كبير للحلبوسي خلال زيارته كركوك (فيديو)
12:59 | 2025-08-07
مصدر: أكثر من مليون زائر دخلوا عبر منفذ زرباطية
08:48 | 2025-08-07
كاميرا المراقبة ترصد تفاصيل جريمة محطة الوقود في أربيل
08:02 | 2025-08-07
دخان كثيف بطريق منفذ الشيب
05:18 | 2025-08-07
غارات إسرائيلية على محيط بلدتين في لبنان (فيديو)
15:17 | 2025-08-06
إطلاق نار داخل قاعدة للجيش الأمريكي في ولاية جورجيا
12:42 | 2025-08-06
شاهد.. لحظة دخول القوات الأمنية الى ميسان ومجلس المحافظة يعلن عن دعمه
11:59 | 2025-08-06
فيديو جديد للمشاجرة بين النائبين الدهلكي والحيدري داخل قاعة مجلس النواب
10:29 | 2025-08-06
إصابة 3 جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة خلال واجب مشترك مع الحشد الشعبي في نينوى
08:38 | 2025-08-06
بوتين يستقبل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين
05:45 | 2025-08-06
