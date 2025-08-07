رونالدو يسجل "هاتريك" في شباك رايو آفي

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق المدافع محمد سيماكان، قبل أن يتولى قيادة الهجوم ويسجل الأهداف الثلاثة المتبقية في الدقائق 44 و63 و68، وكان الهدف الأخير عن طريق ركلة جزاء.وشكلت هذه المباراة محطة بارزة في البرنامج التحضيري الصيفي لنادي النصر، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب ، إلى تقييم جاهزية اللاعبين، وتجربة التشكيلات، ومعالجة الجوانب التكتيكية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.ومن المقرر أن يستهل النصر موسمه بمواجهة ناري أمام ، في الدور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي 2025، الذي تستضيفه خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.