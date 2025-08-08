"عبد الله نصيب زورائي": الأردن يمد النوارس بثالث محترف استعدادًا للموسم الجديد

سيصبح نصيب البالغ من العمر 31 عامًا، ثالث لاعب أردني ينضم إلى صفوف العراقي بعد كلٍ من الرشدان ورزق بني هاني، بانتظار أن يمثل الثلاثي الفريق بالموسم الجديد.ذكر في بيان عبر حساباته الرسمية: "الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، تعاقدت مع مدافع المنتخب الأردني ونادي الحسين ، عبد الله نصيب بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية التجديد، إذ جاء التعاقد بعد سلسلة من المباحثات المباشرة التي أجراها رئيس النادي، حيدر شنشول، مع إدارة إربد خلال وجوده في العاصمة عمّان".وتابع الزوراء في بيانه الرسمي: "المباحثات أثمرت عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي الحسين، في ظل رغبة مشتركة بين اللاعب ونادي الزوراء في إتمام الصفقة. يأتي التعاقد مع الدولي الأردني عبد الله نصيب وفق رؤية فنية واضحة وقناعة كبيرة من الجهاز الفني لفريق الزوراء، بقيادة المدرب ، لتعزيز الخطوط الدفاعية للفريق خلال منافسات الموسم المقبل".من المنتظر أن ينضم المدافع الأردني إلى صفوف النوارس قريبًا للغاية، حيث بدأ الزوراء تدريباته استعدادًا للموسم الجديد وهي التدريبات التي شهدت التحاق أغلب اللاعبين المحترفين ومن بينهم البحريني مهدي الحميدان، إذ من المقرر أن يبدأ موسم النوارس قريبًا من خلال المشاركة في السوبر العراقي والذي سينطلق منتصف الشهر الحالي.استهل نصيب مسيرته الكروية مع فريق ذات رأس عام 2016، وبعدها بموسم انتقل لصفوف الرمثا حيث لعب له لمدة 3 مواسم، قبل أن يستقر مع الوحدات، وفي آخر موسمين لعب لفريق الحسين إربد، لينضم الآن للزوراء عبر صفقة إعارة.