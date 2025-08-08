"لم أتصل به".. كريستيانو رونالدو يفجّر مفاجأة

ودارت أقاويل عديدة حول تدخل صاحب الـ 40 عاماً في تحديد اختيارات النصر للموسم المقبل سواء التعاقد مع أو اللاعبين الجدد.وتعاقد النصر، رسمياً، مع البرتغالي قادماً من الإنجليزي، ونادر الشراري، وعبد المالك الجابروحسم النجم البرتغالي الجدل حول هذه النقطة في تصريحات للصحفيين خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن دوره داخل الملعب فقط.وورد رونالدو على أنباء تواصله مع مواطنه جواو من أجل إقناعه بالرحيل للنصر قائلاً:" لم أتصل به، أنا لا أفعل ذلك ولا أرفع سماعة هاتفي من أجل التعاقد مع أحد".وأتم قائلاً:" هذا ليس دوري والإعلام من يروج لذلك، ولكن الحقيقة أن عملي هو التدريب فقط واللعب، وتسجيل الأهداف".وجاءت تصريحات رونالدو بمثابة مفاجأة مدوية بخصوص صفقات النصر والتي دارت أقاويل حول تدخل النجم البرتغالي بها.وفاز النصر على ريو آفي البرتغالي بنتيجة 4-0 في تجربة ودية أقيمت مساء أمس الخميس.