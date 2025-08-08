Alsumaria Tv
مدرب شباب الأردن ينتقد احتراف نجوم منتخب بلاده في العراق.. ماذا قال؟

رياضة

2025-08-08 | 04:48
مدرب شباب الأردن ينتقد احتراف نجوم منتخب بلاده في العراق.. ماذا قال؟
439 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أكد عيسى الترك المدير الفني لفريق شباب الأردن، أنه كان يأمل أن يبدأ الموسم الكروي المحلي من بطولة الدرع، وليس من خلال بطولة الدوري نظرًا لعدم جاهزية الفرق، مشيرًا إلى أنه يعارض فكرة احتراف لاعبي منتخب الأردن في الدوري العراقي.

وقال الترك، إنه كان يفضل أن يحترف نجوم منتخب الأردن في أوروبا، وعدم حصر أنفسهم في الدوري العراقي، وبما يعود عليهم بالفوائد الفنية الأكبر قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح الترك أن مباراة فريقه شباب الأردن أمام الرمثا غدًا في الجولة الثانية من بطولة الدوري تحظى بأهمية كبيرة، وهناك رغبة متبادلة للخروج بالنقاط الثلاث.

عيسى الترك: نجوم منتخب الأردن يستحقون الاحتراف في أوروبا
أوضح عيسى الترك أن الدوري العراقي يعد من الدوريات العربية القوية، لكنه كان يأمل أن يتحصل نحوم منتخب الأردن على فرض أكبر، من خلال المضي على خطى التجارب الاحترافية للنجمين موسى التعمري فضلاً عن يزن العرب محترف أف سي سيول الكوري الجنوبي.

وتابع الترك: "وجود معظم نجوم منتخب الأردن في الدوري العراقي شيء جيد، لكن احترافهم في دوريات متنوعة واحتكاكهم مع مدارس مختلفة كان باعتقادي سيعود بفوائد أكبر على اللاعبين، من الناحيتين الفنية والمالية".

وأضاف: "الأندية العراقية أحسنت بتهافتها على لاعبي منتخب الأردن، فهم بهذه الطريقة سيسهمون في الترويج للبطولات المحلية لديهم، في ظل وجود عدد جيد من لاعبينا ممن يتوقع أن يظهروا في المونديال، وبالتالي ستكتسي بطولاتهم في الموسم الجديد أهمية جماهيرية وإعلامية أكبر".

الترك: الرمثا في حالة معنوية مرتفعة
وقال عيسى الترك أن لقاء فريقه اليوم الجمعة مع ضيفه الرمثا لا يخلو من الصعوبة والقوة، حيث يتطلع كل الفريقين إلى النقاط الثلاث.
وأوضح الترك: "رصدتُ فريق الرمثا في مباراته السابقة أمام الوحدات، ولاحظت أن اللاعبين لديهم روح قتالية كبيرة ورغبة وإصرار على الظهور بشكل مختلف هذا الموسم، والفوز في بداية المشوار على فريق بحجم الوحدات منحهم شحنة معنوية كبيرة".

وقال الترك: "أعتقد أن الفرق العشرة في بطولة الدوري لم تبلغ الجاهزية بعد، فرحلة إعدادها استغرق 30 يومًا، ومن الفرق من بدأ استعداداته متأخرًا، لذلك شاهدنا في الجولة الأولى عددًا من اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات عضلية".
 
وأردف: "كنتُ أتمنى أن يبدأ الموسم من بطولة الدرع بدلاً من الدوري، وبحيث تشكل لقاءاته فرصة للمدربين لمعاينة القدرات واختيار اللاعبين والمحترفين الأجانب".

وقال الترك: "لاحظنا في الجولة الأولى أن فرق خاضت لقاءاتها ولم تكتمل بعد قوائمها، وهذا شيء سلبي، لذلك كان الأفضل أن يبدأ الموسم ببطولة استعدادية تتيح للاعبين الدخول بصورة أفضل في بطولة الدوري".

وأوضح الترك: "كذلك كان بالإمكان تأجيل التعليمات الجديدة التي فرضت على بطولة الدوري، سواء فيما يتعلق بخفض عدد الفرق إلى عشرة أو إقامة البطولة من ثلاث مراحل، وكان من الممكن أن تطبق هذه التعليمات بعد كأس العالم وليس قبله".

وأكمل: "البطولة من ثلاث مراحل، تحتاج لإعداد مسبق بشكل مثالي، وفرقنا غير مستعدة بالقدر الكافي، ونحن كمدربين غير معتادين بعد على خوض بطولة من ثلاث مراحل، فالأمر يتطلب تجهيز فريقين وتوزيع الجهد بين اللاعبين، وهم غير معتادين كذلك على هذا النظام".

وختم عيسى الترك حديثه: "نشعر بالرضى عن تعادلنا في المباراة الأولى بالدوري أمام السلط، الذي يمتلك قدرات فائقة وتوج في الموسم الماضي بطلاً للدرع، ونسعى بالفترة المقبلة إلى تعزيز صفوفنا بمحترفين أجانب".
 
المصدر: winwin

