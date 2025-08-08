بعد رحيل إينيغو مارتينيز.. برشلونة يحدد موقفه من ضم مدافع جديد

وأظهر قادة انفتاحًا مفاجئًا على فكرة التخلي عن إينيغو بصورة مجانية، علمًا أن كان لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الألماني ، وقد لعب دورًا مهمًا في تتويج الفريق الكتالوني بثلاثية وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي.ويرجع مراقبون موافقة "البلوغرانا" على رحيل مارتينيز، إلى حاجة للتخلص من راتب اللاعب الإسباني، من أجل تسجيل بعض اللاعبين، على غرار حارس المرمى خوان غارسيا، والمهاجم .وتوقعت صحيفة " " ألا يعمل البارسا على ضم لاعب جديد، من أجل تعويض رحيل إينيغو مارتينيز عن النادي، خاصةً أن قائمة الفريق الحالية تضم عددًا كافيًا من قلوب الدفاع الجيدين (باو كوبارسي، رونالد أراوخو، إريك غارسيا، أندرياس كريستنسن)، كما يمكن للثنائي وجيرارد المشاركة أيضًا في مركز قلب الدفاع.وسبق للبرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أن أكد حاجة النادي للتخلص من قلب دفاع هذا الصيف، وقد أشارت أغلب التوقعات إلى أن المدافع الراحل سيكون كريستنسن أو غارسيا، قبل أن يُفاجَأ عالم كرة القدم الخميس بخبر مغادرة إينيغو.أبرز أرقام إينيغو مارتينيز مع برشلونةوكان إينيغو انضم إلى البارسا صيف العام قبل الماضي (2023)، قادمًا آنذاك من أتلتيك بيلباو، عبر صفقة انتقال حر. وإحصائيًا، خاض مارتينيز 71 مباراة بقميص "اللوس كوليز"، مُسهمًا بـ9 أهداف (سجّل 3 أهداف، قدّم 6 تمريرات حاسمة)، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.يُذكر أن برشلونة تعاقد هذا الصيف مع 3 لاعبين جدد (خوان غارسيا، ماركوس راشفورد، روني بردغجي). ومن المُقرر أن يستهل الفريق في الموسم الكروي الجديد 2025-26 بملاقاة ريال مايوركا يوم 16 أغسطس/ آب الجاري، ضمن الجولة الأولى من "لا ليغا".