بسبب مبابي.. ريال مدريد يطيح بموظفة كبيرة

وقامت إدارة باتخاذ هذه الخطوة بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة إذ تعتبر واقعة التسمم الغذائي التي تعرض لها النجم الفرنسي أثناء تواجده في أحد الأسباب التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار.وكان مبابي قد غاب عن مباريات ريال في دور المجموعات من البطولة ضد كل من ، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورغ النمساوي، بعد إصابته بأعراض حادة من التهاب المعدة والأمعاء والتي استدعت نقله إلى المستشفى.ووفق صحيفة "ليكيب" الفرنسية آنذاك فإن مبابي شعر بتوعك أثناء صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل أن تتفاقم حالته الصحية بعد الوصول حيث ارتفعت درجة حرارته وظهرت عليه أعراض التسمم الحاد.وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتسمم غذائي ناتج عن بكتيريا يرجح وجودها في الدواجن ما أدى إلى فقدانه نحو 6 كيلوغرامات من وزنه، في تغير بدني بدا واضحا على اللاعب.وبدأ ريال مدريد تحضيراته للموسم الجديد وسط تطلعات بأن يستعيد تألقه وحصد الألقاب خاصة بعد الصفقات التي قامت بها في الميركاتو الصيفي وكذلك تحفز اللاعبين للتألق تحت قيادة المدرب الجديد.