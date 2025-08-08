النصر السعودي يسعى لخطف نجم بايرن ميونخ

الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصّص في سوق الانتقالات، أفاد بأن النصر "فتح محادثات" مع للتعاقد مع كومان.وكتب على "إكس": "بدأت المفاوضات بين الناديين، إذ يُعدّ كومان الآن الهدف الأبرز للنصر في مركز الجناح".وتابع: "بعد انضمام إنييغو قريباً وإنجاز (صفقة) ، قد يكون كومان التالي للنصر".