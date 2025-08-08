أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025

وقد أُعلن رسمياً عن قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية 2025، في ظل منافسة محتدمة بين نجوم تتجاوز قيمهم السوقية مئات الملايين من اليوروهات، ما يعكس ثقلهم الاقتصادي في سوق كرة القدم العالمية.
ويحمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
الرقم القياسي بثماني كرات ذهبية، بينما حصد الجائزة العام الماضي لاعب مانشستر سيتي
رودري، متفوقاً على نجم ريال مدريد
فينيسيوس جونيور.
أغلى 10 لاعبين مرشحين لجائزة الكرة الذهبية
تصدّر الشاب الإسباني لامين يامال قائمة أغلى المرشحين للكرة الذهبية 2025، بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو، وجاء الترتيب على النحو التالي وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»:
لامين يامال: 200 مليون يورو
جود بيلينغهام: 180 مليون يورو
إيرلينغ هالاند: 180 مليون يورو
كيليان مبابي
: 180 مليون يورو
فينيسيوس جونيور: 170 مليون يورو
بيدري: 140 مليون يورو
فلوريان فيرتز: 140 مليون يورو
كول بالمر: 120 مليون يورو
ديكلان رايس: 120 مليون يورو
مايكل
أوليسيه: 100 مليون يورو
المرشحون للفوز بالكرة الذهبية 2025
كما كان متوقعاً، ضمّت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 عدداً من لاعبي باريس سان جيرمان
، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث جاء المهاجم عثمان ديمبيلي ضمن أبرز الأسماء.
ومن بين المفاجآت اللافتة، جاء اسم نجم برشلونة الشاب لامين يامال (18 عاماً)، الذي قد يصبح أصغر من يتوّج بالجائزة على الإطلاق.
وشهدت القائمة وجود نجمين عربيين بارزين، وهما: المغربي
أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان
، والمصري محمد صلاح
جناح فريق ليفربول
.
وإليك المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية للرجال لعام 2025:
عثمان ديمبيلي: باريس سان جيرمان
جيانلويجي دوناروما: باريس سان جيرمان
جود بيلينغهام: ريال مدريد
ديزيري دوي: باريس سان جيرمان
دينزل دومفريس: إنتر ميلان
سيرهو غيراسي: بورسيا دورتموند
إيرلينغ هالاند: مانشستر
سيتي
فيكتور غويكيريس: أرسنال
أشرف حكيمي: باريس سان جيرمان
هاري كين: بايرن ميونخ
أليكسيس ماك أليستير: ليفربول
روبرت
ليفاندوفسكي: برشلونة
خفيتشا كفاراتسخيليا: نابولي
لاوتارو مارتينيز: إنتر ميلان
سكوت ماكتوميناي: نابولي
كيليان
مبابي: ريال مدريد
نونو مينديز: باريس سان جيرمان
جواو نيفيز: باريس سان جيرمان
بيدري: برشلونة
كول بالمر: تشيلسي
مايكل أوليسه: بايرن ميونخ
رافينيا: برشلونة
ديكلان رايس: أرسنال
فابيان رويز: باريس سان جيرمان
فيرجيل فان دايك: ليفربول
فينيسيوس جونيور: ريال مدريد
محمد صلاح: ليفربول
فلوريان فيرتز: ليفربول
فيتينيا: باريس سان جيرمان
لامين يامال: برشلونة
من المقرر أن يُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 خلال حفل رسمي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 22 سبتمبر المقبل.
وسيُقام حفل توزيع الجوائز على مسرح شاتليه الشهير، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات، بما في ذلك الكرة الذهبية للرجال والسيدات، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.