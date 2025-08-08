Alsumaria Tv
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025

رياضة

2025-08-08
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025
205 شوهد

مع اقتراب موعد الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، يزداد الترقب بين عشاق كرة القدم، إذ يعكس التتويج مكانة اللاعب داخل الملعب ويُعزز قيمته السوقية خارجه.




وقد أُعلن رسمياً عن قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية 2025، في ظل منافسة محتدمة بين نجوم تتجاوز قيمهم السوقية مئات الملايين من اليوروهات، ما يعكس ثقلهم الاقتصادي في سوق كرة القدم العالمية.
ويحمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي بثماني كرات ذهبية، بينما حصد الجائزة العام الماضي لاعب مانشستر سيتي رودري، متفوقاً على نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.
أغلى 10 لاعبين مرشحين لجائزة الكرة الذهبية
تصدّر الشاب الإسباني لامين يامال قائمة أغلى المرشحين للكرة الذهبية 2025، بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو، وجاء الترتيب على النحو التالي وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»:
لامين يامال: 200 مليون يورو
جود بيلينغهام: 180 مليون يورو
إيرلينغ هالاند: 180 مليون يورو
كيليان مبابي: 180 مليون يورو
فينيسيوس جونيور: 170 مليون يورو
بيدري: 140 مليون يورو
فلوريان فيرتز: 140 مليون يورو
كول بالمر: 120 مليون يورو
ديكلان رايس: 120 مليون يورو
مايكل أوليسيه: 100 مليون يورو

المرشحون للفوز بالكرة الذهبية 2025
كما كان متوقعاً، ضمّت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 عدداً من لاعبي باريس سان جيرمان، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث جاء المهاجم عثمان ديمبيلي ضمن أبرز الأسماء.
ومن بين المفاجآت اللافتة، جاء اسم نجم برشلونة الشاب لامين يامال (18 عاماً)، الذي قد يصبح أصغر من يتوّج بالجائزة على الإطلاق.
وشهدت القائمة وجود نجمين عربيين بارزين، وهما: المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، والمصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول.


وإليك المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية للرجال لعام 2025:
عثمان ديمبيلي: باريس سان جيرمان
جيانلويجي دوناروما: باريس سان جيرمان
جود بيلينغهام: ريال مدريد
ديزيري دوي: باريس سان جيرمان
دينزل دومفريس: إنتر ميلان
سيرهو غيراسي: بورسيا دورتموند
إيرلينغ هالاند: مانشستر سيتي
فيكتور غويكيريس: أرسنال
أشرف حكيمي: باريس سان جيرمان
هاري كين: بايرن ميونخ
أليكسيس ماك أليستير: ليفربول
روبرت ليفاندوفسكي: برشلونة
خفيتشا كفاراتسخيليا: نابولي
لاوتارو مارتينيز: إنتر ميلان
سكوت ماكتوميناي: نابولي
كيليان مبابي: ريال مدريد
نونو مينديز: باريس سان جيرمان
جواو نيفيز: باريس سان جيرمان
بيدري: برشلونة
كول بالمر: تشيلسي
مايكل أوليسه: بايرن ميونخ
رافينيا: برشلونة
ديكلان رايس: أرسنال
فابيان رويز: باريس سان جيرمان
فيرجيل فان دايك: ليفربول
فينيسيوس جونيور: ريال مدريد
محمد صلاح: ليفربول
فلوريان فيرتز: ليفربول
فيتينيا: باريس سان جيرمان
لامين يامال: برشلونة
من المقرر أن يُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 خلال حفل رسمي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 22 سبتمبر المقبل.
وسيُقام حفل توزيع الجوائز على مسرح شاتليه الشهير، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات، بما في ذلك الكرة الذهبية للرجال والسيدات، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.
المحكمة الاتحادية تمهل أسعد العيداني 15 يوماً للمثول أمام القضاء
06:33 | 2025-08-07
32.98%
06:33 | 2025-08-07
المحكمة الاتحادية تمهل أسعد العيداني 15 يوماً للمثول أمام القضاء
06:33 | 2025-08-07
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
02:39 | 2025-08-07
20.63%
02:39 | 2025-08-07
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
02:39 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:57 | 2025-08-07
18.29%
03:57 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:57 | 2025-08-07
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
11:02 | 2025-08-08
10.85%
11:02 | 2025-08-08
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
11:02 | 2025-08-08
الكرة الذهبية 2025: قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى
07:40 | 2025-08-07
8.72%
07:40 | 2025-08-07
الكرة الذهبية 2025: قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى
07:40 | 2025-08-07
نائب امريكي متهم "بالابتزاز الجنسي" يواجه متاعب جديدة بسبب زوجته العراقية!
04:03 | 2025-08-08
8.52%
04:03 | 2025-08-08
نائب امريكي متهم "بالابتزاز الجنسي" يواجه متاعب جديدة بسبب زوجته العراقية!
04:03 | 2025-08-08
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

اندلاع نزاع عشائري عنيف في ميسان (فيديو)
Play
اندلاع نزاع عشائري عنيف في ميسان (فيديو)
16:55 | 2025-08-08
الحلبوسي يزور عائلة اللاعب أيمن حسين
Play
الحلبوسي يزور عائلة اللاعب أيمن حسين
16:50 | 2025-08-08
تجول نعامة في شوارع بعقوية وسط ذهول كبير
Play
تجول نعامة في شوارع بعقوية وسط ذهول كبير
11:44 | 2025-08-08
حادث سير مروع بين عجلة كبيرة (تريلة) ودليفري في بغداد
Play
حادث سير مروع بين عجلة كبيرة (تريلة) ودليفري في بغداد
11:06 | 2025-08-08
اعتراضات نيابية على قانون حرية التعبير
Play
اعتراضات نيابية على قانون حرية التعبير
17:29 | 2025-08-07
انتشار أمني على طريق بغداد - سامراء... كيف تجري الخطة الأمنية؟
Play
انتشار أمني على طريق بغداد - سامراء... كيف تجري الخطة الأمنية؟
16:55 | 2025-08-07
استقبال كبير للحلبوسي خلال زيارته كركوك (فيديو)
Play
استقبال كبير للحلبوسي خلال زيارته كركوك (فيديو)
12:59 | 2025-08-07
مصدر: أكثر من مليون زائر دخلوا عبر منفذ زرباطية
Play
مصدر: أكثر من مليون زائر دخلوا عبر منفذ زرباطية
08:48 | 2025-08-07
كاميرا المراقبة ترصد تفاصيل جريمة محطة الوقود في أربيل
Play
كاميرا المراقبة ترصد تفاصيل جريمة محطة الوقود في أربيل
08:02 | 2025-08-07
دخان كثيف بطريق منفذ الشيب
Play
دخان كثيف بطريق منفذ الشيب
05:18 | 2025-08-07
