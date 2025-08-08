أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025

وقد أُعلن رسمياً عن قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية 2025، في ظل منافسة محتدمة بين نجوم تتجاوز قيمهم السوقية مئات الملايين من اليوروهات، ما يعكس ثقلهم الاقتصادي في سوق كرة القدم العالمية.ويحمل النجم الرقم القياسي بثماني كرات ذهبية، بينما حصد الجائزة العام الماضي لاعب رودري، متفوقاً على نجم فينيسيوس جونيور.أغلى 10 لاعبين مرشحين لجائزة الكرة الذهبيةتصدّر الشاب الإسباني لامين يامال قائمة أغلى المرشحين للكرة الذهبية 2025، بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو، وجاء الترتيب على النحو التالي وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»:لامين يامال: 200 مليون يوروجود بيلينغهام: 180 مليون يوروإيرلينغ هالاند: 180 مليون يورو: 180 مليون يوروفينيسيوس جونيور: 170 مليون يوروبيدري: 140 مليون يوروفلوريان فيرتز: 140 مليون يوروكول بالمر: 120 مليون يوروديكلان رايس: 120 مليون يوروأوليسيه: 100 مليون يوروالمرشحون للفوز بالكرة الذهبية 2025كما كان متوقعاً، ضمّت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 عدداً من لاعبي ، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث جاء المهاجم عثمان ديمبيلي ضمن أبرز الأسماء.ومن بين المفاجآت اللافتة، جاء اسم نجم برشلونة الشاب لامين يامال (18 عاماً)، الذي قد يصبح أصغر من يتوّج بالجائزة على الإطلاق.وشهدت القائمة وجود نجمين عربيين بارزين، وهما: أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس ، والمصري جناح فريق .وإليك المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية للرجال لعام 2025:عثمان ديمبيلي: باريس سانجيانلويجي دوناروما: باريس سان جيرمانجود بيلينغهام: ريالديزيري دوي: باريس سان جيرماندينزل دومفريس: إنتر ميلانسيرهو غيراسي: بورسيا دورتموندإيرلينغ هالاند: سيتيفيكتور غويكيريس:أشرف حكيمي: باريس سان جيرمانهاري كين:أليكسيس ماك أليستير: ليفربولليفاندوفسكي: برشلونةخفيتشا كفاراتسخيليا: نابوليلاوتارو مارتينيز: إنتر ميلانسكوت ماكتوميناي: نابوليمبابي: ريال مدريدنونو مينديز: باريس سان جيرمانجواو نيفيز: باريس سان جيرمانبيدري: برشلونةكول بالمر:مايكل أوليسه: بايرنرافينيا: برشلونةديكلان رايس: أرسنالفابيان رويز: باريس سان جيرمانفيرجيل فان دايك: ليفربولفينيسيوس جونيور: ريال مدريدمحمد صلاح: ليفربولفلوريان فيرتز: ليفربولفيتينيا: باريس سان جيرمانلامين يامال: برشلونةمن المقرر أن يُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 خلال حفل رسمي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 22 سبتمبر المقبل.وسيُقام حفل توزيع الجوائز على مسرح شاتليه الشهير، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات، بما في ذلك الكرة الذهبية للرجال والسيدات، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.