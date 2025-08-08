بينهم لامين.. "اليويفا" يفرض عقوبات بالجملة على نجوم برشلونة

وكشفت صحيفة "ماركا" ، أن والأخلاق والانضباط في "اليويفا" غرمت جمال وليفاندوفسكي 5 آلاف يورو لكل منهما، إذ اعتبرت أنهما لم يمتثلا لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات ولم يلتحقا بمركز المراقبة فورا، كما تقتضيه القواعد، بعد مباراة برشلونة وإنتر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.كما عوقب مدرب برشلونة، ، بغرامة قدرها 20 ألف يورو، وحرم من التواجد على دكة الاحتياط في مباراة أوروبية واحدة بسبب انتهاكه لمبادئ السلوك العامة وعدم التزامه بالسلوك اللائق خلال مواجهة إنتر.وكذلك تلقى ماركوس سورغ، مساعد فليك نفس العقوبة المالية والرياضية للأسباب ذاتها.وألزم بدفع غرامتين إضافيتين: 5.250 يورو لإلقاء جماهيره للمقذوفات، و2.500 يورو لإشعال الألعاب النارية خلال مواجهة إنتر التي اقتنص فيها الأخير بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد فوزه المثير على " " 4-3 بعد التمديد لشوطين إضافيين، ليفوز بمجموع المباراتين 7-6 (مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3-3).وتصبح هذه العقوبات سارية فورا، مما يعني أن برشلونة سيخوض مباراته الأوروبية القادمة دون وجود فليك وسورغ على دكة الاحتياط.