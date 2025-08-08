الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536441-638902733104897321.jpg
بينهم لامين.. "اليويفا" يفرض عقوبات بالجملة على نجوم برشلونة
رياضة
2025-08-08 | 14:05
189 شوهد
فرض
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا" غرامة على نجم برشلونة الدولي الإسباني لامين جمال وزميله في الفريق البولندي المخضرم وروبرت
ليفاندوفسكي
لمخالفتهما لوائح مكافحة المنشطات.
وكشفت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
، أن
لجنة الرقابة
والأخلاق والانضباط في "اليويفا" غرمت جمال وليفاندوفسكي 5 آلاف يورو لكل منهما، إذ اعتبرت أنهما لم يمتثلا لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات ولم يلتحقا بمركز المراقبة فورا، كما تقتضيه القواعد، بعد مباراة برشلونة وإنتر
ميلان
في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
كما عوقب مدرب برشلونة،
هانز فليك
، بغرامة قدرها 20 ألف يورو، وحرم من التواجد على دكة الاحتياط في مباراة أوروبية واحدة بسبب انتهاكه لمبادئ السلوك العامة وعدم التزامه بالسلوك اللائق خلال مواجهة إنتر.
وكذلك تلقى ماركوس سورغ، مساعد فليك نفس العقوبة المالية والرياضية للأسباب ذاتها.
وألزم
النادي الكتالوني
بدفع غرامتين إضافيتين: 5.250 يورو لإلقاء جماهيره للمقذوفات، و2.500 يورو لإشعال الألعاب النارية خلال مواجهة إنتر التي اقتنص فيها الأخير بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد فوزه المثير على "
البارسا
" 4-3 بعد التمديد لشوطين إضافيين، ليفوز بمجموع المباراتين 7-6 (مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3-3).
وتصبح هذه العقوبات سارية فورا، مما يعني أن برشلونة سيخوض مباراته الأوروبية القادمة دون وجود فليك وسورغ على دكة الاحتياط.
