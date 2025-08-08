الزمالك يفتتح الدوري المصري فوز مثير

ولعب ضد سيراميكا كليوباترا، مساء الجمعة، ضمن الجولة الأولى من لموسم 2025-2026.واستطاع الزمالك تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد.وجاءت ثنائية الزمالك في آخر ربع ساعة من المباراة عبر ومحمد شحاتة.لكن الأبرز كان هدف الذي سجله في الثواني الأخيرة من المباراة بتسديدة عابرة للقارات من منتصف الملعب.وحقق الزمالك بذلك أول فوز رسمي له تحت قيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا الذي تولى المسؤولية في الصيف الحالي.