أول تعليق من مارتينيز بعد الرحيل عن برشلونة

جاء هذا الانتقال بعد أن قرر فسخ عقده مع برشلونة، حيث اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبًا.وفي أول تعليق له عقب الانتقال، أعرب مارتينيز عن امتنانه لتجربته مع برشلونة، قائلاً: "أيامي الأخيرة في برشلونة كانت رائعة، وحظيت بوداع مميز من زملائي. فترتي مع برشلونة كانت رائعة، وأشكر الجماهير الكتالونية على كل شيء في العامين الماضيين".ولم يتم الكشف بعد عن مدة العقد الذي سيربط مارتينيز بالنصر، حيث تختلف التقارير بين موسم واحد أو موسمين.ومن المقرر أن يحل مارتينيز في قائمة النصر محل مواطنه إيمريك لابورت، الذي يُتوقع انتقاله إلى أتلتيك بيلباو بنسبة كبيرة.تأتي هذه الصفقة كجزء من استراتيجية النصر لتقوية صفوفه، مما يجعل مارتينيز إضافة قوية ومميزة للفريق في الموسم المقبل.