برشلونة يستعد للموسم المقبل بترسانة هجومية مرعبة

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من ، على أمل إحياء مسيرته المتوقفة إلى جانب الشاب فيما يعد بأنه أحد أكثر خطوط الهجوم شراسة في أوروبا.وانضم راشفورد، أحد أبرز المواهب في أوروبا قبل أن يخرج من حسابات ويقضي الجزء الأخير من الموسم الماضي معارا إلى ، إلى قوة هجومية رائعة تضم ورافينيا وداني أولمو وفيران .وسيرتدي اللاعب رقم 14، الذي سبق وأن ارتداه أبرز لاعبي برشلونة بما في ذلك تييري هنري وخافيير ماسكيرانو.وتأتي هذه القوة الهجومية النارية في الوقت الذي يستعد فيه برشلونة للموسم الجديد تحت قيادة هانسي فليك، الذي قادت ثورته الخططية الفريق الكاتالوني إلى ثنائية محلية رائعة تمحورت حول يامال (18 عاما)، والذي اقتحم كرة القدم الأوروبية بعد أن ساعد إسبانيا في الفوز ببطولة أوروبا الرابعة وهو رقم قياسي.وأثار وصول فليك في تموز / يوليو 2024 بعد رحيل هرنانديز المرير نهضة بعد سنوات من الإدارة والصراعات المالية التي أضرت بصورة برشلونة العالمية، بما في ذلك خمسة مواسم متتالية بدون الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.وقاد المدرب الألماني، الذي أُقيل من منصبه كمدرب لمنتخب بلاده في أيلول / سبتمبر 2023، تحولاً مذهلاً شهد فوز برشلونة بلقب للمرة 28 وكأس ملك إسبانيا، وكاد يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر بطريقة مفجعة أمام إنتر في الوقت الإضافي.وشمل الأداء الهجومي للفريق 43 هدفاً في 14 مباراة بدوري أبطال أوروبا و102 من الأهداف في 38 مباراة بالدوري الإسباني، أي أكثر بفارق 24 هدفاً عن ، الذي تغلب عليه برشلونة في جميع المباريات الأربع التي جمعت بينهما في الموسم الماضي، مسجلا 16 هدفا.وساعد نهج فليك الذي يركز على الإمتاع في الأول برشلونة على الفوز على غريمه التقليدي ريال على مدار أربع مباريات متتالية في جميع المسابقات، وهو ما أعاد الحيوية الهجومية إلى فريق يتعامل مع كرة القدم الشاملة كعقيدة.