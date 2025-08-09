واقي الركبة يثير قلق الجماهير: حقيقة إصابة علي علوان مع الكرمة العراقي

وانتقل (25 عامًا) إلى صفوف العراقي، مقابل 450 ألف دولار، لينضم إلى كتيبة المدرب ، بعدما خاض يوم أمس أول وحدة تدريبية له مع البرتقالي استعدادًا للموسم الجديد.وقال في تصريحات سبقت الوحدة التدريبية الأولى مع الفريق: "الانتقال إلى صفوف الكرمة يعد تحديًا جديدًا بالنسبة إلي، لأنه فريق يمتلك طموحات كبيرة، وأيضًا اللعب في الدوري العراقي شرف لأي لاعب، وأتمنى أن أقدم موسمًا يليق بالكرمة أولا وبالكرة العراقية بشكل عام، خصوصًا منع الشغف الجماهيري الكبير لأنصار الفريق".وأضاف: "الكثير من اللاعبين الأردنيين يلعبون في الدوري العراقي، واختيار الانتقال إلى صفوف الكرمة له عدة أسباب، وأبرزها أن متابع عربيًّا وحتى عالميًّا، وبحسب وجهة نظري الشخصية هو ثاني أقوى دوري عربي من بعد ، وهو يعتبر محطة مهمة جدًّا لأي لاعب يرغب بالانتقال إلى أوروبا أو أي مكان آخر".وبين بالقول: "منذ يومي الأول هنا، حظيت بدعم كبير من قبل جماهير الكرمة والإدارة كانت محترفة، وتعاملها كان محترفًا جدًّا، وأيضًا الشعب العراقي كان لطيفًا للغاية معي حتى عند إجراءات الدخول للبلد، اليوم أنا جزء من هذا الكيان، واللعب بجانب يدفعني لتقديم أفضل المستويات، خصوصًا وأنه من المهاجمين المهمين في ".علي علوان يثير قلق جماهير الكرمة العراقيوبعد انتهاء الوحدة التدريبية الأولى لفريق الكرمة، نشر للنادي صورًا لنجمه وهو يخوض الوحدة التدريبية الأولى، إلا أن هذه الصور أثارت قلق الجماهير "الكرماوية" بسب ارتداء اللاعب لواقي الركبة، إذ ظنت الجماهير بأن النجم الأردني يعاني من إصابة مزمنة في منطقة الركبة بالتحديد، وربما لن يشارك في أغلب المباريات".وفي السياق، أكدت المصادر، أن اللاعب خضع للفحوص الطبية وهو لا يعاني من أي إصابة في منطقة الركبة أو أي منطقة أخرى، لكن علوان يرتدي واقي الركبة كإجراء احترازي لحمايتها من الكدمات والاحتكاك أثناء السقوط أو الالتحامات، وهو مستمر على هذا الوضع منذ فترة طويلة، لأن اللاعب حذر جدًّا ولا يريد التعرض للإصابة".ومن المؤمل أن يسافر علي علوان إلى خلال الأيام القليلة المقبلة مع وفد فريق الكرمة، للدخول في معسكر تدريبي يمتد لأسبوعين، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، المليء بالطموحات للفريق البرتقالي.