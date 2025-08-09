حظوظه مرتفعة.. هل يفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية؟

وضمت القائمة النجم المصري الإنجليزي والذي يعد أحد أقوى المرشحين للفوز بالجائزة بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع "الريدز" واستطاع من خلاله أن يتوج بجائزة أفضل هداف وصانع ألعاب.ووفقا لصحفي ذا أتلتيك " بيرس" فإن هذا العام يعد أقرب الأعوام لمحمد صلاح لاقتناص بعد الموسم الذي قدمه مع ليفربول.وذكر بيرس: "إذا كان سيفوز صلاح بالكرة الذهبية فهذا سيكون عامه بالتأكيد، ساهم المصري بشكل كبير في فوز ليفربول بلقب "البريميرليغ" موسم 2024-2025".واختتم: "لقد فاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في بعد تسجيله 29 هدفا وصناعته 18 تمريرة حاسمة في البطولة".ويخوض صلاح منافسة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته بعد أن حقق من قبل مراكز متقدمة منها الخامس مرتين والسادس والسابع مرة واحدة بالإضافة إلى المركز .