أخبار سيئة لبرشلونة.. تأكيد غياب ليفاندوفسكي عن الملاعب

وقد أكد في بيان رسمي أمس الجمعة، أن المهاجم البولندي سيغيب عن مواجهة كومو الإيطالي في غدا الأحد بسبب آلام في أوتار الركبة اليسرى، وأن موعد عودته يعتمد على وتيرة تعافيه.ووفقا لصحيفة " آس" ، من المتوقع أن يغيب لعدة أسابيع، مما يعني أنه قد لا يعود قبل فترة التوقف الدولية في منتصف سبتمبر المقبل.ورغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة، إلا أن النادي يفضل توخي الحذر هذه المرة، خاصة وأن اللاعب يقترب من عامه السابع والثلاثين.وتأكد غياب ليفاندوفسكي عن مباراة افتتاح الدوري ضد مايوركا يوم 16 أغسطس، بينما لا تزال مشاركته في المباراتين التاليتين ضد ليفانتي ورايو فاييكانو غير مؤكدة.ويضع هذا الغياب في موقف صعب، حيث سيتعين عليه الاعتماد على مهاجم آخر.ويعد الخيار الأبرز، بينما يبقى الوافد الجديد الإنجليزي ضمن الحسابات، على الرغم من أن تسجيله للمشاركة في الجولة الافتتاحية لا يزال غير واضح.وكان ليفاندوفسكي قد تصدر قائمة هدافي برشلونة الموسم الماضي، حيث سجل 42 هدفا في 52 مباراة في كل المسابقات، منها 27 هدفا في 34 مباراة بالدوري الإسباني و11 في 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا.